（中央社記者黃麗芸台北2017年5月5日電）微弱鋒面南下帶來午後降雨，台南卻飆出攝氏32.5度高溫，使得台電今天尖峰用電負載量出現在上午11時22分達3185.36萬瓩，刷新今年用電量新高紀錄，亮出供電警戒橘燈。



台電電力調度處副中央調度監鄭有財表示，由於鋒面較預期晚到，上午天氣熱助長用電增加，全台尖峰用電負載量為上午11時22分的3185.36萬瓩，備轉容量率僅5.52%、備轉容量175.85萬瓩。



同時，今天用電量也刷新今年用電新高紀錄，今年次高紀錄為昨天的3140.7萬瓩，第 3高用電量在4月19日的3107.2萬瓩。



為紓解夏季供電吃緊狀況，台電原本預計要在5月20日前完成所有機組歲修作業，目前仍有4座機組尚未歸隊。



不過，裝置容量95.1萬瓩的核三廠2號機原定5月17日完成歲修，但在4月26日進行歲修工作時發生設備組件受損、變形事件，台電雖緊急接洽美國原廠公司進行相關更換新組件與配品計畫，原定歲修時程恐將延宕，要在5月20日前完成歲修有挑戰，夏季供電再拉警報。



值得注意的還有，雲林縣政府縮減台塑麥寮電廠的生煤使用許可量，限縮幅度達28%，由於麥寮電廠與台電簽約的3部機組平均2年歲修1次，一年會有1部機組歲修，每年售電比約72%，估計今年若不進行歲修，9、10月就會提早用完全年生煤額度，一旦停機恐將面臨台電鉅額罰款新台幣數十億元。



由於麥寮電廠歲修將衝擊供電問題，經濟部能源局今天邀集雙方就麥寮電廠規劃今年適當期程排修一事進行研商，以及雙方購售電合約執行規定的適法性討論，盼維持全面穩定供電。



能源局表示，雙方資料需再進行更詳細的內部盤點，購售電合約部分也需進一步和法務單位討論，會中決定 1個月後再開會研商。