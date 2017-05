(中央社記者吳家豪台北2017年5月5日電)宏達電(2498)前北亞區總經理董俊良今天宣布成立虛擬實境(VR)新創公司JPW,59歲的他這次再度創業,竟想起蘋果公司創辦人賈伯斯(Steve Jobs)談到被蘋果炒魷魚的一段名言。



董俊良持股51%的?永銀國際科技股份有限公司(JPW)宣布成立虛擬實境娛樂場域「VR Arcade」整體解決方案的公司,並與萬普羅國際(OnePro VR)、傑倫國際(Joyland)策略合作與垂直整合,預計於6月中起陸續在台北、新北、新竹、台中、雲林、台南與高雄等全國各地開幕15間VR遊樂園。



董俊良於1982年加入IBM,先後在IBM轉投資公司康和資訊、蘋果(Apple)等公司擔任台灣區總經理職務。他在2004年創立的多普達,2005年就成為PDA手機市占率最高的品牌,擊敗一票國產手機業者。



日前從宏達電離職的董俊良,這次選擇再次創業而非加入其他公司,是因為他想起賈伯斯談到被蘋果炒魷魚的一段名言:成功者的沉重光輝被重新開始所帶來的輕鬆感取代,這種感覺讓我重新擁抱自由,讓我進入到我人生中最有創造力的階段(The heaviness of beingsuccessful was replaced by the lightness of being a beginner again. It freed me to enter oneof the most creative periods of my life.)。



董俊良認為,這次創業帶有一些社會責任和自我期許,他觀察到下一個明星產業可能是VR(虛擬實境)或AR(擴增實境),而自己擁有不錯的經驗與人脈關係,出來創業的成功機會最大,雖然不敢說能為整個產業帶來很大貢獻,但至少可以為台灣的VR產業奠定一個完整的商業模式。



董俊良也告訴自己,「最壞的打算就是讓每個人都成功」,言下之意是只許成功、不許失敗;等到旗下公司營運都上軌道之後,他就打算退居第二線。



董俊良還透露,JPW的公司名稱取自3位股東的中英文名字,包括他自己(Jack)、遊戲開發商Futuretown董事長周永明(Peter)以及Injoy Motion董事長賴銀樑(William)。



在創業過程中,董俊良認為周永明對產業看法的確眼光獨到,因此JPW與周永明和賴銀樑旗下公司合作,有助於創造綜效,也讓JPW的第一步就水到渠成。