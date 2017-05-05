（中央社記者吳家豪台北2017年5月5日電）宏達電（2498）前北亞區總經理董俊良今天宣布成立虛擬實境（VR）新創公司JPW，59歲的他這次再度創業，竟想起蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）談到被蘋果炒魷魚的一段名言。



董俊良持股51%的?永銀國際科技股份有限公司（JPW）宣布成立虛擬實境娛樂場域「VR Arcade」整體解決方案的公司，並與萬普羅國際（OnePro VR）、傑倫國際（Joyland）策略合作與垂直整合，預計於6月中起陸續在台北、新北、新竹、台中、雲林、台南與高雄等全國各地開幕15間VR遊樂園。



董俊良於1982年加入IBM，先後在IBM轉投資公司康和資訊、蘋果（Apple）等公司擔任台灣區總經理職務。他在2004年創立的多普達，2005年就成為PDA手機市占率最高的品牌，擊敗一票國產手機業者。



日前從宏達電離職的董俊良，這次選擇再次創業而非加入其他公司，是因為他想起賈伯斯談到被蘋果炒魷魚的一段名言：成功者的沉重光輝被重新開始所帶來的輕鬆感取代，這種感覺讓我重新擁抱自由，讓我進入到我人生中最有創造力的階段（The heaviness of beingsuccessful was replaced by the lightness of being a beginner again. It freed me to enter oneof the most creative periods of my life.）。



董俊良認為，這次創業帶有一些社會責任和自我期許，他觀察到下一個明星產業可能是VR（虛擬實境）或AR（擴增實境），而自己擁有不錯的經驗與人脈關係，出來創業的成功機會最大，雖然不敢說能為整個產業帶來很大貢獻，但至少可以為台灣的VR產業奠定一個完整的商業模式。



董俊良也告訴自己，「最壞的打算就是讓每個人都成功」，言下之意是只許成功、不許失敗；等到旗下公司營運都上軌道之後，他就打算退居第二線。



董俊良還透露，JPW的公司名稱取自3位股東的中英文名字，包括他自己（Jack）、遊戲開發商Futuretown董事長周永明（Peter）以及Injoy Motion董事長賴銀樑（William）。



在創業過程中，董俊良認為周永明對產業看法的確眼光獨到，因此JPW與周永明和賴銀樑旗下公司合作，有助於創造綜效，也讓JPW的第一步就水到渠成。