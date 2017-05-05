英希斯羅機場發現可疑物 部分航班停飛中央社 (2017-05-05 19:50)
（中央社倫敦5日綜合外電報導）倫敦希斯羅機場（Heathrow airport）1座航廈，今天傳出行李X光安全檢查，發現1項可疑物品，班機一度暫停起飛。
路透社報導，機場發言人表示，第3航廈因為「安全因素」暫停班機起飛，但未進一步說明。
倫敦都會區警察局（ Metropolitan Police）聲明表示：「我們在獲報行李X光安檢發現1項可疑物品後，和希斯羅機場第3航廈合作。」
希斯羅機場共有5座航廈，是全球最繁忙的機場之一，其中第3航廈主要是長程班機，也有飛往部分歐洲城市的班機。
機場發言人說：「基於安全因素，第3航廈起飛班機一度暫停。我們對行程受到影響的乘客深感歉意。」1060505
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