14縣市大雨特報（2）中央社 (2017-05-05 19:51)
中央氣象局5日表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，桃園以北、宜蘭、花蓮地區及高雄以北山區等14縣市，有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。中央社記者張新偉攝 106年5月5日
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