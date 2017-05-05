台北市八德路與光復南北路口因台電公司施工，導致路面沉陷，5日上午6時起，八德路與光復南北路口開放南北向單車道通車，由於民眾怕塞車事先避開，5日車流並不多。圖為交叉路口仍在持續趕工搶修。中央社記者張新偉攝 106年5月5日