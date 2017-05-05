北東觀光列車首航（1）中央社 (2017-05-05 19:50)
在觀光業者、中央民代力爭下，台北、台東觀光列車「台東觀光希望列車」正式啟航，5日首航行程讓踩線團興奮、驚訝連連。（台東觀光協會提供）中央社記者盧太城台東傳真 106年5月5日
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