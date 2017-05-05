桃機行李處理升級 工作車電氣化（2）中央社 (2017-05-05 19:50)
桃園機場5月起啟動「空側作業車輛電氣化計畫」，第一階段將把航廈行李處理場的柴油拖車，汰換為環保電動車，達到節能減碳目標。（桃園機場公司提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 106年5月5日
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