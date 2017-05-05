2017福隆國際沙雕藝術季6日起至7月9日登場，今年主題「福隆金沙 十年有城」，有烏克蘭、愛爾蘭、美國、祕魯、英國等，來自全世界共13國、22名國際沙雕師也進駐開雕。（福容大飯店提供）中央社記者卞金峰傳真 106年5月5日