記者吳素珍／南投報導

日月潭涵碧樓推出母親節活動，與盧安藝術文化有限公司合作，於5月5日至5月15日止，在涵碧樓花坊展覽空間，舉辦「孫少英探索台灣之美—水彩日月潭」個展暨藝術跨域合作聯名文創禮展及旅行香氛手作課程。值此溫馨五月感恩季節，邀請您全家一同親臨畫展&禮展，感受水彩畫家孫少英溫暖畫作與探索您在涵碧樓的味道。

日月潭是台灣最大的淡水湖泊，氤氳水氣與叢巒疊嶂的山景交織變化讓人流連忘返。位於日月潭涵碧半島上的涵碧樓酒店坐擁湖光山色美景，對美感的追尋是無止盡的，致力推廣在地藝術，提供展覽空間為藝術家拓展國際能見度，營造美學空間使藝術更加貼近生活，往來旅客在酒店空間就能欣賞在地藝術家的作品。

水彩畫家孫少英老師〈中〉贈書-水之湄，由處長洪維新〈右〉接受。

盧安藝術公司於2011年創立，以台灣藝術傳承的創新社會企業為企業宗旨，關懷地方文化、以台灣藝術文化扎根為核心目標，獨家經紀資深水彩畫家—孫少英老師。孫少英老師退休後長年居住在埔里，以旅行寫生為主創作，耕耘台灣美景多年，將美感深深扎根在這片土地上。

在「孫少英探索台灣之美—水彩日月潭」個展中，凝聚了日月潭一年四季不同的風光景緻，廣闊的湖面有著「大面美」；船屋、浮嶼、四角網，則是一種小巧的「角落美」。只有水彩的流動性以及顏色的暈染、滲透，才能夠表現煙雨朦朧、如夢如幻的虛實效果，也最適合描繪日月潭風光。

香氛品牌以探索您在涵碧樓的味道為主軸。

孫少英老師常說:「要運用繪畫的美感，為社會做多功能的奉獻。」除了藝術視覺饗宴，盧安藝術跨域加值服務與拜爾程生技有限公司，聯手推出水彩畫家孫少英印象日月潭涵碧樓系列畫作聯名文創禮展和香氛輕旅行DIY手作課程，「探索您在涵碧樓的味道」體驗打造屬於自己的旅行香氛。整體活動結合了日月潭慢活旅遊、視覺賞析藝術畫展、嗅覺手作香氛。獨特的感官體驗，留下您在涵碧樓的獨家記憶。

拜爾程生技公司期下La bonbon旅行、香氛品牌以探索您在涵碧樓的味道為主軸，親研孫少英涵碧樓畫作聯名複方香膏筆、與三款專屬蘭花複方旅行香氛(精油)。活動由香氛問卷協助了解您的香氛喜好(花香調、花果香調、木質調)，後與涵碧樓專屬蘭花香氛共同調製一款代表旅行記憶香氛。香氛輕旅行DIY體驗採預約方式進行。(註:香氛適用於薰香、擴香使用)。

值此溫馨五月感恩季節，邀請您全家一同親臨畫展&禮展感受水彩畫家孫少英溫暖畫作與探索您在涵碧樓的味道。