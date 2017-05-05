地方中心／台北報導

「2017台北國際觀光博覽會」自今（5）日起連續4天於台北世貿一館熱鬧登場，台臺北館以「台北 喜新戀舊」為主題，為展現台北城市新舊交融的獨特魅力，特別將台北北門以及台北市雙層觀光巴士搬到台北館，邀請民眾搭乘最in的新型態旅遊運輸工具玩轉台北城，同時體驗台北舊城區的巷弄文化，感受台北城的新銳文創生命力。

5日開幕當天，台北市市長柯文哲親自蒞臨現場，華航董事長何煖軒、臺北市雙層觀光巴士執行長徐浩源也特別到台北館共同參與台北館活動，並在一日館長甜姐兒夏于喬的解說中率先體驗台北館的多項活動，並受到熱烈歡迎。柯文哲更首度體驗裝置藝術燈泡及彩繪，並親自點亮台北館裝置藝術區，邀請民眾展期間來賞光並體驗台北文創生命力!

在開幕造勢活動中，一日館長夏于喬表示，台北就像一個寶藏盒，有許多值得好好來挖掘的好地方，尤其是大稻埕地區，常常去那邊慢慢逛慢慢看，整個街區建築窗花靜靜的在那邊說著故事，整條街上撲鼻而來的中藥味、乾貨味，就是大稻埕專屬的味道，每每走在大稻埕街上總是非常享受，她也推薦從日治時期就存在的迪化街郵局，整棟老屋改建翻新，古樸與時尚兼具，非常值得來一探究竟。

台北館策劃單位台北市觀光傳播局表示，今年的主題定位在「台北 喜新戀舊」別具意涵，台北是個時尚又復古，既傳統又創新的城市 ! 台北北門是台北西區歷史的重要起始點，向北、向南延伸串起了西區觀光廊道，每個區域用各自的姿態悠悠講述屬於自己的文化、土地、故事，在新與舊之間激盪出最美麗的、最新型態的旅遊風潮。近年觀光產業所盛興的巷弄微旅行，其實都是強調在地文化與生活鏈結的深度之旅，因此台北舊城區微旅行均以跳脫所謂的景點之旅，走向體驗、生活、故事的Lifestyle旅行。

而台北新型態旅遊運輸台北市雙層觀光巴士的上路，則讓民眾玩轉臺北市時擁有更多漫步視角，這次台北市雙層觀光巴士業者首次進駐台北館，搭配本次主題路線遊程進行推廣以及票券販售，除推出不限票種買四送一，買十送三優惠活動，更加碼推出限時優惠買日間票送夜間票，原價900元特價500元每日限量50組，邀請遊客一同搭乘台北雙層觀光巴士暢遊台北城。

本次台北館洽邀在地舊城區業者參展，總計共6家業者共襄盛舉，其中囊括北投舊城區的文青泡湯必去的倆人旅店，而近年來觀光健檢是一種新的旅遊趨勢，由衛生局推薦的臺北國際醫旅，將健檢、醫美融合假期，藉由專業技術的健康檢查，結合精緻的休閒旅遊，讓遊客不僅照顧身體健康，也能藉由旅遊舒緩壓力，享受悠閒的台北美景。提到台北大稻埕，最有名就是求愛情靈驗的霞海城隍廟！而飲料販賣機的熱潮也一路延燒，甚至連「月老」也要來參一腳，因此融合台北大稻埕的傳統文化的大盜陳月老奶茶，讓台北館更出現喝涼的排隊人潮

而代表環保設計道德時尚綠色時尚的繭裹子（大稻埕店）帶來凸顯在地生活風格兼具公平貿易的文創商品；老屋新生的旅店一直是背包客最喜歡體驗在地生活的方式，旅館業者「北門文旅」透過運用具歷史特色的家具擺飾，重新詮釋大稻埕原本的靈魂，讓旅客都能了解昔日老臺北的歷史。

走進台北館，首先就看到具懷舊風情的北門，帶領民眾走進台北舊城區，感受充滿故事味、文創味的台北廊道，現場不僅邀請到年輕藝術家融合舊城區元素與裝置藝術概念，運用時下流行的雜貨風格，打造古樸融合創意的文創廊道，更有台北最專業的台北城市散步專業導覽達人，分享台北舊城區最珍藏的私房景點。除了豐富的舞台活動，在DIY創意體驗區也精心規劃手作體驗專區以大稻埕的在地產業元素體驗乾燥花門掛、框織畫、窗花拓印手提袋、紙雕小夜燈，讓民眾愛不釋手，更呼應台北影視產業，播放以台北景點、故事脈絡為主軸的電視影劇。歡迎民眾利用假期到台北館同樂，充分感受台北精彩的夏日旅遊樂趣。