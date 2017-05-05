五一假期 訪港旅客增3.7%中央社 (2017-05-05 18:57)
（中央社記者張謙香港5日電）香港商務及經濟發展局局長蘇錦樑今天說，在剛結束的「五一」假期中，頭3天訪港旅客人次較去年同期成長3.7%。
官方香港電台報導，蘇錦樑同時表示，4月整體訪港旅客人次成長1.9%，其中大陸旅客人次增加1.8%，非大陸旅客人次增加2.3%。
今年頭4個月訪港旅客人次成長3.2%，其中大陸旅客人次上升3.2%，非大陸旅客人次上升3.3%。
報導引述蘇錦樑說，過去2年，訪港旅客人次大幅下跌，近來變得穩定，期望本地旅遊業由調整期轉至平穩健康成長。1060505
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