（中央社記者繆宗翰台北2017年5月5日電）學者顏建發今天表示，大陸如果碰到更多外在壓力，就會想到解套，因此，兩岸關係未來可能回春，但不是結構性的恢復，所以台灣應加強跟美、日、韓等其他國家的關係，效益較大。



另一方面，政大東亞研究所名譽教授、國安會前諮詢委員邱坤玄表示，台灣在安全領域應依靠美國，但經濟方面一定要跟中國大陸發展關係，政府也應持續重視對外邦交，並與各方保持常態交往。



國立政治大學國際關係研究中心今天舉辦「兩岸交流30年研討會」。



健行科技大學企業管理學系教授、民進黨中國事務部前主任顏建發在會中表示，目前兩岸關係冷卻影響台灣國際參與，政府能做就做，不能做就維持現狀。



他表示，沒有政治交流沒有那麼辛苦，中國大陸如果碰到更多外在壓力，就會想到解套。因此，兩岸關係還是有回春可能性，但不是結構性的恢復，許多反覆情勢不是單方面能處理。



顏建發認為，台灣應該加強和美、日、韓等其他國家發展，因為「做一分得兩分」，花心思在中國大陸反而沒有效果。



然而，邱坤玄認為，民進黨的大陸政策是「錯不在我，沒有也好」，但最好不要這樣想。



他表示，處理兩岸關係很重要的原則就是「不否認」，慢慢進化到真正的「承認」，靠著不斷實踐來體現主體性。而在中美兩國的較勁下，台灣在安全領域應依靠美國，經濟一定要和中國大陸發展關係。



邱坤玄認為，與中國大陸發展並不代表忘記與美、日的關係，與各方都交往，才叫做常態。