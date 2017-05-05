（中央社記者尹俊傑北京5日電）中國大陸外交部發言人耿爽今天宣布，越南國家主席陳大光將在11至15日訪問中國大陸，期間將與中國大陸國家主席習近平會談，並出席「一帶一路國際合作高峰論壇」。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽主動宣布陳大光訪陸事宜，並表示雙方將就新形勢下鞏固中越睦鄰友好、深化務實合作深入交換意見，進一步確定下階段中越關係發展方向。



耿爽說，除與習近平會談，陳大光訪陸期間也將會見中國大陸其他領導人。



「一帶一路國際合作高峰論壇」即將在14日於北京開幕。



耿爽表示，「一帶一路」倡議提出以來，已有100多個國家和國際組織響應支持，其中40多個和中國大陸簽署合作協議。這次將有來自110多個國家的各界人士參與論壇。



被問及西方有聲音認為「一帶一路」倡議並非共贏，而是中國大陸掌控。耿爽說，「一帶一路」倡議是由中國大陸提出，但在「一帶一路」建設中，「中方無意唱獨角戲，也不想搞一言堂」。



他表示，中國大陸始終堅持共商、共建、共享，正與出席高峰論壇的有關國家協商論壇的成果文件。「我想這個文件最終將是一個共商的產物，凝聚的是集體智慧和共識，而不是中方的一家之言。」1060505