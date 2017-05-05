越南國家主席將訪陸 出席一帶一路論壇中央社 (2017-05-05 17:57)
（中央社記者尹俊傑北京5日電）中國大陸外交部發言人耿爽今天宣布，越南國家主席陳大光將在11至15日訪問中國大陸，期間將與中國大陸國家主席習近平會談，並出席「一帶一路國際合作高峰論壇」。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽主動宣布陳大光訪陸事宜，並表示雙方將就新形勢下鞏固中越睦鄰友好、深化務實合作深入交換意見，進一步確定下階段中越關係發展方向。
耿爽說，除與習近平會談，陳大光訪陸期間也將會見中國大陸其他領導人。
「一帶一路國際合作高峰論壇」即將在14日於北京開幕。
耿爽表示，「一帶一路」倡議提出以來，已有100多個國家和國際組織響應支持，其中40多個和中國大陸簽署合作協議。這次將有來自110多個國家的各界人士參與論壇。
被問及西方有聲音認為「一帶一路」倡議並非共贏，而是中國大陸掌控。耿爽說，「一帶一路」倡議是由中國大陸提出，但在「一帶一路」建設中，「中方無意唱獨角戲，也不想搞一言堂」。
他表示，中國大陸始終堅持共商、共建、共享，正與出席高峰論壇的有關國家協商論壇的成果文件。「我想這個文件最終將是一個共商的產物，凝聚的是集體智慧和共識，而不是中方的一家之言。」1060505
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LIFE 洗髮精．歐森 洗髮精．花王 洗髮精．DeMi 洗髮精．保濕洗髮精．costco 洗髮精．精油洗髮精．amma 洗髮精．REDKEN 洗髮精．台塑生醫 洗髮精．1000ml 洗髮精．ELASTINE 香水 洗髮精．洗髮精 去屑．優格洗髮精．ABBA 洗髮精．AUSSIE 洗髮精．玫瑰洗髮精．肯葳 洗髮精．Kappa 洗髮精．洗髮精組．幼兒 洗髮精．洗髮精 566．Choice 洗髮精．萌髮 566 洗髮精．Logona 洗髮精．NEXXUS 洗髮精．鎖色洗髮精．洗髮精 400ml．舒敏洗髮精．黑雲洗髮精
世界首台光量子計算機在中國誕生 秒殺現有產品【北京新浪網】
單仁平：不對朝鮮擁核妥協 主動權在中國手裡【北京新浪網】
兩種立場，兩個法國前景？勒龐和馬克龍電視辯論針鋒相對【北京新浪網】
《狐狸的夏天第二季》即將上演【北京新浪網】
女子37歲已生38個孩子 含4對3胞胎3對4胞胎【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》