（中央社台北5日電）中國大陸3日在歡迎丹麥首相訪陸儀式上，不同於以往的跪姿，共軍禮炮兵改採立姿亮相。據大陸官媒報導，立姿操炮的動作程序簡化，操作性更強，還能「彰顯大國威儀」。



大陸央廣網報導，此次操炮動作改變，禮炮兵也從人員、裝備等方面進行優化和升級。



以往每門炮由3名炮手跪姿操作，共有24名炮手；如今縮減成每門炮由2名炮手立姿操作，共16名炮手。並且簡化操炮動作，降低操炮難度，使整個操炮流程更加順暢。



為適應操炮動作的改變，炮身整體提升10.4公分，新增托彈盤，對開栓手柄、行軍固定器、緩衝器和禮炮大架進行升級改造，便於炮手精準操作。



報導說，把禮炮的操炮方式由跪姿改為立姿，是為了「更好地適應新形勢下國家外交司禮的需要」，進一步提升部隊遂行任務能力，即展示了中國大陸人民對外賓的尊重和歡迎，也更好的展現了民族自信和國家威儀。1060505