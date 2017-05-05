共軍禮炮兵跪姿改立姿 張顯威儀中央社 (2017-05-05 17:40)
（中央社台北5日電）中國大陸3日在歡迎丹麥首相訪陸儀式上，不同於以往的跪姿，共軍禮炮兵改採立姿亮相。據大陸官媒報導，立姿操炮的動作程序簡化，操作性更強，還能「彰顯大國威儀」。
大陸央廣網報導，此次操炮動作改變，禮炮兵也從人員、裝備等方面進行優化和升級。
以往每門炮由3名炮手跪姿操作，共有24名炮手；如今縮減成每門炮由2名炮手立姿操作，共16名炮手。並且簡化操炮動作，降低操炮難度，使整個操炮流程更加順暢。
為適應操炮動作的改變，炮身整體提升10.4公分，新增托彈盤，對開栓手柄、行軍固定器、緩衝器和禮炮大架進行升級改造，便於炮手精準操作。
報導說，把禮炮的操炮方式由跪姿改為立姿，是為了「更好地適應新形勢下國家外交司禮的需要」，進一步提升部隊遂行任務能力，即展示了中國大陸人民對外賓的尊重和歡迎，也更好的展現了民族自信和國家威儀。1060505
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LIFE 洗髮精．歐森 洗髮精．花王 洗髮精．DeMi 洗髮精．保濕洗髮精．costco 洗髮精．精油洗髮精．amma 洗髮精．REDKEN 洗髮精．台塑生醫 洗髮精．1000ml 洗髮精．ELASTINE 香水 洗髮精．洗髮精 去屑．優格洗髮精．ABBA 洗髮精．AUSSIE 洗髮精．玫瑰洗髮精．肯葳 洗髮精．Kappa 洗髮精．洗髮精組．幼兒 洗髮精．洗髮精 566．Choice 洗髮精．萌髮 566 洗髮精．Logona 洗髮精．NEXXUS 洗髮精．鎖色洗髮精．洗髮精 400ml．舒敏洗髮精．黑雲洗髮精
- SodaSparkle 舒打健康氣泡水機 Big Sparkle 大器款SS-BS-W
- 周大福 迪士尼小熊維尼系列 歡樂小熊維尼黃金吊墜
- 【文創集】莉絲坦 2.6尺四門二抽高鞋櫃(兩色可選)
- JP Kagu 日系天然水曲柳原木餐桌-大(二色)
- GUCCI 經典緹花雙G鑲皮革肩背包
- 【LONG KING】24吋ABS+PC新潮拉桿箱(LK-8010/24)
- HAPPYHOME 原橡2尺小四斗櫃G16-111-3
- Canody 甜心物語陶瓷手鍊女錶(黑面) CL8812-A
- 周大福 迪士尼公主系列 旋舞高跟鞋鑽石18K金吊墜(不含鍊)
- [福利品]Whirlpool惠而浦14公斤直立長棒洗衣機 8TWTW1405CM
世界首台光量子計算機在中國誕生 秒殺現有產品【北京新浪網】
單仁平：不對朝鮮擁核妥協 主動權在中國手裡【北京新浪網】
兩種立場，兩個法國前景？勒龐和馬克龍電視辯論針鋒相對【北京新浪網】
《狐狸的夏天第二季》即將上演【北京新浪網】
女子37歲已生38個孩子 含4對3胞胎3對4胞胎【北京新浪網】