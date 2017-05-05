微信調查：長輩愛轉發 最易散播謠言中央社 (2017-05-05 17:09)
（中央社台北5日電）根據微信官方2016年的統計資料，中老年人每日發送微信消息次數達44次，同時，他們正在成為謠言的轉發大戶。調查顯示，每個月轉發5條以上謠言的用戶，80%是超過50歲的中老年人。
「科學家發現：一味中藥48小時可殺死98%癌細胞，轉發吧！」「西瓜和桃子不能一起吃，速轉，多一次轉發就能救一條人命！」類似的養生祕聞，充斥在中老年人的微信朋友圈。
綜合大陸媒體報導，儘管有一些謠言無傷大雅，但近年來，卻有不少老年人因聽信網路謠言釀禍。湖北一名86歲老太太患有高血壓，因聽信洋蔥泡紅酒可以治病的謠言停藥，導致腦中風發作。
大陸通訊軟體微信2016年的官方統計數據指出，中老年人每天發送微信消息次數達44次，正成為微信的活躍用戶。調查同時顯示，每個月轉發5條以上謠言的用戶，80%是超過50歲的中老年人。
大陸心理學家陳昊思曾在節目上分析，老年人轉發謠言，這背後最核心的就是內心的孤獨感，渴望兒女陪伴在身邊，渴望跟上社會的節奏，而不是成為一個被兒女、社會拋棄的邊緣人。
華北電力大學法學教授方仲炳認為，老年人對新媒介缺乏認識，老一輩人對傳統媒體的報導甚少懷疑，形成了慣性思維，以至於騙子拿著非法出版物，他們就相信那是經過政府審批或者同意的。1060505
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