北韓開罵 大陸學者：盟友關係不會破裂中央社 (2017-05-05 16:03)
（中央社台北5日電）中國大陸與北韓官媒近來相互點名批評，中國大陸北韓專家蘇建認為，發展核武是北韓的核心利益，陸媒很多措詞讓北韓難以接受，會開罵很正常。但兩國共同戰略基礎仍存，不會就此鬧崩。
德國之聲（DW）中文網專訪上海復旦大學北韓問題專家蘇建，請他分析近來中國大陸與北韓間的齟齬帶來的影響。
對於北韓官媒措辭嚴厲地批評中國大陸，蘇建認為這種反應很正常、很自然。
他表示，北韓在文章中明確表示，擁有和發展核武是北韓的核心利益，是為自身安全考量，中國大陸的施壓是不恰當的。而中國大陸媒體特別是環球時報，確有有許多文章觀點十分激烈，很多措詞是北韓難以接受，認為具有威脅性的。
但蘇建也指出，要因此斷定中國大陸與北韓盟友關係生變是不對的。僅管兩國在北韓發展核武議題上有分歧，但中國大陸與北韓的共同戰略基礎仍存在，大的根本性問題沒有改變，不會就這樣走到兩國完全鬧崩的程度。
談及外界對朝鮮半島戰爭爆發的憂慮，蘇建分析，北韓先發制人出手攻擊的可能性微乎其微，北韓的所有舉動都是出於防衛。且以北韓目前的軍事、經濟實力，很難、也不太可能主動對美國或日本發動攻擊。
不過他也指出，若是遭受軍事打擊，北韓是有能力進行軍事報復的。這是西方國家在考慮對北韓採取軍事行動時，必須顧忌的。
問到如何解決北韓困局，蘇建表示，朝鮮半島局勢走到現在這樣，不完全是北韓單方面要承擔的，各相關牽涉方都有責任。從旁觀者或是中國大陸的角度看，美國占據主導地位，處於弱勢的北韓沒有多少讓步餘地，一些讓步對北韓而言就是生死存亡。
他認為，美國和南韓應該主動做些讓步，以推動談判協商。目前單方施壓的方式只會讓北韓崩潰，是行不通的，最後還是要坐下來和北韓進行談判。1060505
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