陸首艘自製航艦配備殲31 恐要等一等中央社 (2017-05-05 15:52)
（中央社記者尹俊傑北京5日電）中國大陸研發中的匿蹤戰機殲31有望改裝成下一代艦載機。中國大陸軍事專家認為，4月下水的首艘陸製航空母艦形成初步戰鬥力的時間，可能比殲31改裝艦載版快，兩者難同步。
中國大陸科技日報今天報導，美國「科技新時代」（Popular Science）網站文章指出，改良後的殲31原型機4月再度試飛，這款匿蹤戰鬥機很可能成為共軍下一代艦載機。
中國大陸軍事專家張文昌說，殲31若要改裝成艦載機，必須加裝適應航艦起降環境的設備，加強起落架、機身結構，機翼要能摺疊，並增大機翼、尾翼面積以改善起降性能，還要做防腐蝕處理，這些條件缺一不可。
至於殲31改裝艦載版能否與中國大陸首艘自製航空母艦同步，中國大陸國防科技大學國家安全與軍事戰略研究中心教授王群說，有專家樂觀預期這艘航艦3年後就能形成初步戰鬥力，但很可能達不到。
王群認為，以共軍現役航空母艦遼寧號花3年多基本形成初步戰鬥力觀察，結合美國建造使用航艦的經驗，中國大陸首艘自製航艦從下水到形成初步戰鬥力可能需要5至6年。
張文昌說，一款成熟的戰機改裝成艦載機一定程度上等同重新研製一款新戰機，至少需要7、8年，因此兩者很難同步。也就是說，殲31即便要改裝成艦載機，也不是配合首艘陸製航空母艦。
共軍現役艦載機為殲15，屬於第4代戰鬥機。殲31又稱為「FC-31鶻鷹」，是中國大陸自主研製的雙發動機單座中型第5代戰鬥機，2012年10月首次試飛，改良版曾在2016年底試飛。1060505
關鍵字：
上一則：許信良：兩岸領導人應直接會談
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LIFE 洗髮精．歐森 洗髮精．花王 洗髮精．DeMi 洗髮精．保濕洗髮精．costco 洗髮精．精油洗髮精．amma 洗髮精．REDKEN 洗髮精．台塑生醫 洗髮精．1000ml 洗髮精．ELASTINE 香水 洗髮精．洗髮精 去屑．優格洗髮精．ABBA 洗髮精．AUSSIE 洗髮精．玫瑰洗髮精．肯葳 洗髮精．Kappa 洗髮精．洗髮精組．幼兒 洗髮精．洗髮精 566．Choice 洗髮精．萌髮 566 洗髮精．Logona 洗髮精．NEXXUS 洗髮精．鎖色洗髮精．洗髮精 400ml．舒敏洗髮精．黑雲洗髮精
- 桐簞笥-雋臻傳世-頂級六階整理簞笥(赤塗)幅59cm
- 【ASIAHITO】100%真蠶絲100CM絲巾 (Hmermes風格款 天女散花
- HAPPYHOME 水月3x6尺衣櫥G16-097-1二色可選
- PX大通廣角140°夜視高畫質行車記錄器(贈8G) A50-急速配
- 【愛麗娜】Cattail 雪松5尺高大拉盤收納櫃(含黑白根石面)
- 【買新鮮】五彩米糕9盒組(600g±10%/盒)(免運)
- GARMIN vivo-fit 2 健身藍芽手環 黑色 穿戴裝置 水下50米
- 【our generation】森呼吸露營拖車_LORI系列
- 大家源 負離子DC直流水冷扇 TCY-8911
- HALLO 1YS型 單排8位標價機
世界首台光量子計算機在中國誕生 秒殺現有產品【北京新浪網】
單仁平：不對朝鮮擁核妥協 主動權在中國手裡【北京新浪網】
兩種立場，兩個法國前景？勒龐和馬克龍電視辯論針鋒相對【北京新浪網】
《狐狸的夏天第二季》即將上演【北京新浪網】
女子37歲已生38個孩子 含4對3胞胎3對4胞胎【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》