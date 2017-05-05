（中央社記者尹俊傑北京5日電）中國大陸研發中的匿蹤戰機殲31有望改裝成下一代艦載機。中國大陸軍事專家認為，4月下水的首艘陸製航空母艦形成初步戰鬥力的時間，可能比殲31改裝艦載版快，兩者難同步。



中國大陸科技日報今天報導，美國「科技新時代」（Popular Science）網站文章指出，改良後的殲31原型機4月再度試飛，這款匿蹤戰鬥機很可能成為共軍下一代艦載機。



中國大陸軍事專家張文昌說，殲31若要改裝成艦載機，必須加裝適應航艦起降環境的設備，加強起落架、機身結構，機翼要能摺疊，並增大機翼、尾翼面積以改善起降性能，還要做防腐蝕處理，這些條件缺一不可。



至於殲31改裝艦載版能否與中國大陸首艘自製航空母艦同步，中國大陸國防科技大學國家安全與軍事戰略研究中心教授王群說，有專家樂觀預期這艘航艦3年後就能形成初步戰鬥力，但很可能達不到。



王群認為，以共軍現役航空母艦遼寧號花3年多基本形成初步戰鬥力觀察，結合美國建造使用航艦的經驗，中國大陸首艘自製航艦從下水到形成初步戰鬥力可能需要5至6年。



張文昌說，一款成熟的戰機改裝成艦載機一定程度上等同重新研製一款新戰機，至少需要7、8年，因此兩者很難同步。也就是說，殲31即便要改裝成艦載機，也不是配合首艘陸製航空母艦。



共軍現役艦載機為殲15，屬於第4代戰鬥機。殲31又稱為「FC-31鶻鷹」，是中國大陸自主研製的雙發動機單座中型第5代戰鬥機，2012年10月首次試飛，改良版曾在2016年底試飛。1060505