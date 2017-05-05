（中央社記者張謙香港5日電）香港1名大叔前天身藏40支iPhone7手機入境中國大陸，但由於「大腹便便」，而走路姿勢異常，結果被海關人員抽查落網。



深圳新聞網今天報導，深圳皇崗口岸海關人員從這名中年香港男性旅客身上查獲40支iPhone7手機，這些手機收藏在腰部和腹部。



案件已移交海關緝私部門進一步處理。



據報導，4月以來，連接香港的皇崗口岸和福田口岸共查獲39宗旅客人身綁藏電子產品走私案件，被捕人士以香港中年旅客為主，有不少為女性。



這些走私者大都把手機等電子產品用膠帶纏在一起，圍裹在大腿、小腿或腰腹部。也有一些女性旅客利用內衣貼身藏匿手機。他們大都是幫人帶貨賺取費用。1060505