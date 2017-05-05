日期:5月5日消息，今天下午4時的全運會附加賽上，北京將與山東交手，賽前的採訪中，北京隊球員翟曉川表示，對於丁彥雨航的防守主要是消耗他，大家一起，把他當做外援來防。

在全運會預賽的比賽中，丁彥雨航場均得到21分，而在昨晚結束的全運會附加賽的首場比賽中，小丁一人獨得24分。今天下午北京將對戰山東隊，如何防守丁彥雨航成為賽前大家關心的問題。

「沒有太多的不止，就是我們去消耗他。防守是每個人的事情，大家一起去防他吧，就把他當外援一樣防。」賽前採訪中北京隊翟曉川這樣說。

（大葉）