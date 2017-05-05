？ ？隨著經濟的發展，我們的生活越來越好了，手機、電腦也不在是什麼稀缺貨，娛樂設施及場所更是多樣化，但是大家同時也發現如今玩得沒有那麼快樂了，仔細回想起來，還是那個跳皮筋、玩老鷹抓小雞的童年時代最歡快，下面我們就來看一下一些上世紀的童年照片，讓我們不忘初心。致我們逝去的那些美好童年！

？ ？雖沒有像樣的乒乓球桌，但我依然玩的那樣起勁！？

？ ？織繩，隨著一個個圖型在我們手中展現，真是動手又健腦，現在會的孩子能有幾人？

？ ？摔元寶的遊戲你玩過嗎，僅是幾張紙做起的玩具，但被對手贏去后我會難過好一陣子的！？

？ ？挑冰棍棍，極具耐性和技巧的遊戲，估計現已失傳。

？ ？老鷹捉小雞，課間十分鐘，永恆不變的快樂遊戲！

？ ？跳房子，現在偶爾也有孩子玩耍，但總覺得少點啥，估計少了那樣投入與純真，元芳，你怎麼看？？

？ ？滾鐵環，每逢假日，街道上到處可見的身影。？

？ ？跳皮筋不是女孩子的專利，除了耐性差點外，花樣與技巧男孩子一樣也不輸，通過猜拳的方式時常會搞個男女混合賽！

？ ？在野外放鞭炮是男孩子的最愛，想起每當大人們過節準備放炮時卻發現少了一大半時，一頓暴揍再所難免。

？ ？湯鞦韆，那個時候大人們送給孩子的遊戲裝備，也僅此而已。

？ ？沒有錢買玩具，也鍛煉了我們自己動手的能力，想必那時每個男孩子都掌握了做彈弓的技能。

？ ？對女孩子來說，用植物葉做個項鏈、手串之類的，也是拿手好戲。？

？ ？偶爾有些小錢，也難免奢侈一把，買把皮筋小手槍不知會讓多少小夥伴們羡慕。

？ ？小人書是當時借閱最為頻繁的書籍，論起吸引力遠比現在手機、電腦強的太多。

？ ？當時，我們是這樣看電視的。

？ ？當時，我們是這樣看電影的。？

？ ？潤土的故事，從未感覺到一篇課文竟然讓人有這麼深刻的記憶，也許魯迅先生也像我們一樣，面對沉重的現實，也想起了那難忘的童年！？

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