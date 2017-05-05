沒手機、沒電腦一樣很快樂！致我們逝去的美好童年(圖)北京新浪網 (2017-05-05 14:01)
？ ？隨著經濟的發展，我們的生活越來越好了，手機、電腦也不在是什麼稀缺貨，娛樂設施及場所更是多樣化，但是大家同時也發現如今玩得沒有那麼快樂了，仔細回想起來，還是那個跳皮筋、玩老鷹抓小雞的童年時代最歡快，下面我們就來看一下一些上世紀的童年照片，讓我們不忘初心。致我們逝去的那些美好童年！
？ ？雖沒有像樣的乒乓球桌，但我依然玩的那樣起勁！？
？ ？織繩，隨著一個個圖型在我們手中展現，真是動手又健腦，現在會的孩子能有幾人？
？ ？摔元寶的遊戲你玩過嗎，僅是幾張紙做起的玩具，但被對手贏去后我會難過好一陣子的！？
？ ？挑冰棍棍，極具耐性和技巧的遊戲，估計現已失傳。
？ ？老鷹捉小雞，課間十分鐘，永恆不變的快樂遊戲！
？ ？跳房子，現在偶爾也有孩子玩耍，但總覺得少點啥，估計少了那樣投入與純真，元芳，你怎麼看？？
？ ？滾鐵環，每逢假日，街道上到處可見的身影。？
？ ？跳皮筋不是女孩子的專利，除了耐性差點外，花樣與技巧男孩子一樣也不輸，通過猜拳的方式時常會搞個男女混合賽！
？ ？在野外放鞭炮是男孩子的最愛，想起每當大人們過節準備放炮時卻發現少了一大半時，一頓暴揍再所難免。
？ ？湯鞦韆，那個時候大人們送給孩子的遊戲裝備，也僅此而已。
？ ？沒有錢買玩具，也鍛煉了我們自己動手的能力，想必那時每個男孩子都掌握了做彈弓的技能。
？ ？對女孩子來說，用植物葉做個項鏈、手串之類的，也是拿手好戲。？
？ ？偶爾有些小錢，也難免奢侈一把，買把皮筋小手槍不知會讓多少小夥伴們羡慕。
？ ？小人書是當時借閱最為頻繁的書籍，論起吸引力遠比現在手機、電腦強的太多。
？ ？當時，我們是這樣看電視的。
？ ？當時，我們是這樣看電影的。？
？ ？潤土的故事，從未感覺到一篇課文竟然讓人有這麼深刻的記憶，也許魯迅先生也像我們一樣，面對沉重的現實，也想起了那難忘的童年！？
？？ 聲明：游迅網登載此文出於傳遞信息之目的，絕不意味著游迅網讚同其觀點或證實其描述，若侵權請來信告知，我們將及時處理。
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Nike W Air Max Thea Ultra 女鞋
- COACH 馬車LOGO皮革貝殼手提/斜背包(大/桃紫)
- TOMMY HILFIGER眼鏡 美式休閒款/深棕#TH5023J CI91
- 【文創集】蒂絲妮 5尺白木紋色雙人床台(床頭箱+床台不含床
- AOU 絕美時尚系列 升級版 25吋100%PC防刮亮面飛機輪旅行箱
- 周大福 小心意系列 迷你愛心鑽石18K玫瑰金項鍊/鎖骨鍊
- HAPPYHOME 原橡4尺六斗櫃G16-017-4
- 【享夢城堡】航海王 友誼之光系列(單人純棉三件式床包兩用
- STEALER太陽眼鏡 圓框飛官款/黑#SLVISTA C01
- 『SAMPO』☆聲寶 30L 微電腦雙溫控烤箱 KZ-PC30F
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》