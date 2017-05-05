？ ？上個月，日本媒體評選出十位最可愛的國外遊戲美女（傳送門>>），其中《巫師3》希里以及《守望先鋒》小美皆入選。近日，時值日本黃金周期間，日本遊戲媒體《GAME SPARK》帶來了讓無數玩家竟折腰的10大肉感妹子遊戲角色大評選。準備好你的眼球和下巴吧。

？ ？——東條希 《LoveLive!》系列作品登場

？ ？《LoveLive!》系列的大人氣角色，雖然官方公佈了三位尺寸為B90/W60/H82，然而實際登場的感覺似乎是肉肉的略顯豐滿，這或許是她深受喜愛的原因吧。

？ ？——胖胖公主 《胖胖公主》系列作品登場

？ ？標題直接就上了，沒錯，本作主角就是個大胖子，還好雖然胖可以用可愛來形容，不是事實上的確很可愛不是么。

？ ？——艾麗 《無主之地2》登場

？ ？巨無霸級的妹····子（大媽），氣場完全碾壓《無主之地2》眾多奇葩詭異神角色，巨大的身軀在整個遊戲界也不遑多讓。

？ ？——小美 《守望先鋒》登場

？ ？說是《守望先鋒》最人氣角色沒有錯吧，遊戲裡剛出道時的肉肉體型簡直太讚，不過可惜在2017年1月的遊戲更新后，小美突然暴瘦，引發了無數粉絲的極大不滿。

？ ？——超級肉肉子 《超級索尼子》登場

？ ？話說超級索尼子已經是夠豐滿肉感了，偏偏她身邊的（左邊）這位人如其名，豐滿到已經無法直視了而且明眼人都能看出來這身材明顯不符合表的三圍尺寸嘛，而且為什麼光胖身體不胖臉！

？ ？——大谷花子 《女神異聞錄4》登場

？ ？《女神異聞錄4》主人公的同校女生，同某謎之自信的胖女人一樣，她也堅信自己擁有絕對的，攝人心魄的美貌！

？ ？——三村KANA子 《偶像大師》系列作品登場

？ ？官方三圍B90/W60/H82，體重只有51kg?！難得發育的如此豐滿勻稱，狠狠的戳了某些骨瘦如柴的美女的心肝。

？ ？——佐伯HINA 《Tokyo 7th 姐妹》

？ ？身高只有143cm的小蘿莉，體重卻有52kg，胖胖的童顏著實惹人愛，更要命的是還會玩音樂！

？ ？——花 《如龍4》登場

？ ？這才是真正的清流！胖得如此清純實在讓人不得不心動，潛力股中的藍籌股，可以想像出該妹子瘦下來顏值究竟會如何的逆天···

？ ？——櫻井梨穂子《 聖誕之吻》

？ ？高中二年生，喜歡製作點心的可愛女生，而本次評選的投票數有75%都投給了她。你怎麼看。