？ ？每當我們觀看好萊塢大片時，裏面精湛的特效場景總為我們所津津樂道，這些場景無論是在人力還是物力上都是耗資巨大。但是在電腦特效未成熟，或者需要更多真實感時，往往就需要一些「真刀真槍」的道具了。今天小編就來為大家盤點一下，那些好萊塢電影中瘋狂燒錢的電影場景，可見拍電影真是個燒錢的活啊！

？ ？《甘地》

？ ？現實中為甘地舉行的葬禮，一共有超過100萬人參加，為了讓電影裡這一個橋段儘可能貼近史實，導演僱用了超過30萬名臨演，打破紀錄成為史上動用最多臨演的電影。在那個還電腦特效尚未純熟的年代，拍這種大規模的戲只能土法鍊鋼，不像現在能靠電腦動畫修改畫面。

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

？ ？《蝙蝠俠：黑暗騎士》

？ ？小醜炸掉一整棟醫院那幕，導演克里斯諾蘭真的把一棟醫院炸掉了，不過他是在一處廢棄停車場搭景，建造出一整座醫院。為了儘可能求真，光是蓋這棟用來拍爆破戲的建築就花了2個星期。

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

？ ？《賓虛》

？ ？光是長達9分鐘的驅車競賽就花了1百萬美金，動用1000名工作人員，花了一整年才拍攝完成，劇組特別從墨西哥運來3萬6千噸的白砂、借了超過80匹馬、找來8千名臨演。

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

？ ？《盜夢空間》

？ ？第一層夢境里，火車開上街那幕是來真的，劇組將一台火車頭加裝在卡車前方，並封街拍攝。

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

？ ？《黑客帝國：重裝上陣》

？ ？為了拍攝高速公路飛車追逐那幕，劇組搭了一段公路，搭建地點選在加州的海軍基地，這條公路總長2.5公里，拍攝過程中一共使用了100輛車，最後幾乎所有車都損壞了，整場追逐戲花了48天才拍攝完成。

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

？ ？《黑客帝國：重裝上陣》

？ ？除了飛車追逐，本片最貴的打鬥戲是電影前半段尼歐與史密斯在社區公園的對決，一共花費4000萬美元，由於這整場戲的武打動作很難靠真人拍攝，外加出現了上百名史密斯的分身，所以幾乎靠電腦特技完成，每分鐘就花掉2百萬的成本。

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

？ ？《珍珠港》

？ ？日軍進攻的橋段出現一場超盛大的爆破戲，這場戲摧毀了6艘4百到6百尺高的船隻，短短的一幕就用了12架攝影機、7000個炸藥和4000加侖的石油，光是這幕就花費550萬美金 ，成為史上最貴的爆破戲。

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

？ ？《2001太空漫遊》

？ ？有場戲是主角在零重力的太空艙里慢跑，就像跑在圓弧形的牆上，鏡頭在他身後跟拍。為了拍攝這幕史丹利庫柏力克要求劇組搭建一個可以旋轉的設施，讓演員像在玩倉鼠跑步機那樣在裏面跑。

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

？ ？《007：大破天幕殺機》

？ ？為了拍攝邦德老家那幕，劇組花了好幾個月，在英國偏鄉地區搭建了一座完整的豪宅，在戲裡最後被反派席瓦炸得一乾二凈。

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

？ ？《現代啟示錄》

？ ？開場火燒叢林那幕是真的，菲律賓軍隊讚助導演法蘭西斯柯波拉 拍攝用的直升機，讓他從空中對著一整片棕梠樹林倒下1200加侖的石油，一點火整片樹林在幾秒內就出現了地獄般的燃燒景象。

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景

沒事就炸樓建公路 好萊塢最瘋狂的十大特效場景