？ ？現在普遍的認識是胸大的女人才好看，才有看點。但是國外的欣賞水平好像又達到了新高度，他們不再覺得的胸大好看，而是胸小才好。飛機場的被稱為仙女，而胸大的像初代「神奇女俠」琳達·卡特因，就因為「巨乳爭議」而被聯合國取消了榮譽大使的身份。（以下內容均轉自網易每日輕鬆一刻）

？ ？大家好，我是36D波霸吃貨秋~

？ ？一覺醒來，整個世界都變得陌生了！

？ ？不僅老天爺開了層濾鏡，就連女神也有些不同。

每日輕鬆一刻5月45日 胸小是仙女胸大就有罪？媽的智障！

？ ？我去，女神，你在說什麼？？？

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？ ？你們！！？？

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？ ？這道閱讀理解太難，我不會！

？ ？求求大文豪們還有語文老師們告訴我，是不是我理解的那個意思？

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？ ？想不到半個多月的時間，娛樂圈真的有人「出櫃」了……

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？ ？此時是不是該高喊：卓偉你個廢物！

？ ？算了，他都從第一狗仔變成一個狗仔了，就不刺激他了。

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？ ？那麼此時應該高喊：在一起，在一起，在一起！

？ ？張敏和周慧敏，倆女神強強聯合，生孩子一定美到沒爸爸！

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？ ？什麼？這才是真相？我猜錯了？

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？ ？我不聽我不聽我不聽！

？ ？字裡行間肯定是公佈戀情沒錯了！

？ ？仙女就應該和仙女在一起！

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？ ？一切都是有跡可循，張敏的照片是《倚天屠龍記》的趙敏男裝扮相，所以這不但是出櫃，而且她還是個攻！

？ ？就讓我再腦補一會吧……

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？ ？至於東子……我只能祝你們性福了……

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？ ？不得不說，傳統武術圈的勢力太大了，竟然出動了香港女星，讓她們鬧緋聞來轉移視線…… ？？？？

？ ？畢竟趙敏懟過六大派欠人情~

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？ ？不知敏兒，能否制得住徐曉東，他可又開懟了。

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？ ？這次他怒斥中醫如狗屎，說中醫無任何科學根據，千百年來拿活體的人做實驗。雖然認為中醫都是騙子，但是他也承認現在中醫有真的，而這個「真」是經過千年試驗蒙出來的。

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？ ？艾瑪，廚子不看菜譜看兵法了！要逆天了！

？ ？快快快，冬哥發話了，全國的中醫院都關門，讓「騙子」院長們都出來跟冬哥打一架，好好打打你們這些騙人的假貨！

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？ ？你認為他說得有道理嗎？

？ ？對與不對，我只想說一句：東哥，飯要一口一口吃，事要一件一件做，步子大了，容易扯著蛋。

？ ？做人也要留點後路，不然牛逼吹大了可怎麼收場？

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？ ？還是務實踏實最難得，有些事情雖然看起來八字還沒一撇，但只要你敢於相信自己，付出努力，最終就一定能將八字踏踏實實的寫完。

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？ ？然後你就會發現後面還有：百標兵奔北坡北坡炮兵並排跑炮兵怕把標兵碰標兵怕碰炮兵炮。

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？ ？【人生三大未竟之事——我要瘦】

？ ？夏天要來了，肥還沒減下來，運動裝都是擺設！！！ ？

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？ ？怎麼辦，好想當貓，又胖又任性的時候人家還會覺得可愛！

？ ？幸福就是這麼突然，一頭鑽進貓糧罐，身邊散落著未開封的貓糧。啊～幸福死了～ ？

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？ ？幸好胖編推薦了一套瘦身操，想瘦哪裡瘦哪裡！現在就差一個男朋友了！

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？ ？瘦成這樣是秋子的終極夢想！據說這種身材被稱為仙女系！

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？ ？這讓看多了自己36D的秋子很是羡慕！

？ ？不得不承認，板上釘釘穿衣服真他娘的好看啊~

？ ？不像我，自帶3D扭曲效果，還要時刻注意胸口的扣子，有沒有突然爆開。

？ ？此外，怕地心引力，怕下垂，搞得每天心惶惶。

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？ ？遇到妹子，情況更慘，特別是像孟美麗那樣污了吧唧的，三天兩頭玩襲胸啊！

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？ ？孟美麗：沒想到胸大有這麼多煩惱，我平胸我驕傲啊！

？ ？可不，胸大的煩惱，你們胸小的怎麼可能理解？

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（暴雪情報站）

？ ？記得有一次和胖編一起游泳，他一下泳池就仰泳。

？ ？救生員當時臉都紅了：喂，老妹兒你泳衣掉了。

？ ？一旁的平胸妹直接噴血了……

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？ ？當然，縱使胸大有諸多煩惱，但這鍋我們胸大的不背！

？ ？近日，初代「神奇女俠」琳達·卡特因「巨乳爭議」，不到2個月遭聯合國取消榮譽大使身份。

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？ ？她受訪怒斥他們搞錯重點：「老娘就是有胸部，超人、蜘蛛人胯下有一大包，上半身還有兩塊大肌肉，卻沒有人對此有問題？」

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？ ？胸小就是仙女，胸大就被歧視，這才是超級性別歧視！

？ ？胸大怎麼了？吃你家大米，帶你家胸罩了？

？ ？媽的智障！

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？ ？都說乳不巨何以聚人心！我看這人心都散了！

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？ ？「錯，不是所有男生都喜歡大胸。我已經放下世俗的塵緣，無牽無掛，清心寡欲，超脫凡俗了。」

？ ？「你是不是剛擼過。」

？ ？「嗯……」

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？ ？【人生三大未竟之事——我要發】

？ ？今天的北京，是老天爺為你開了層濾鏡 ????，平時嚷著要吃土的那些人，可以張嘴了！

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？ ？誰能告訴我，女孩子為啥這麼窮？最近打開支付寶我都看不見錢了！

？ ？看完這個我跪了！

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？ ？我們女的怎麼會有這麼多瓶瓶罐罐乒乒乓乓哐哐噹噹琅琅？

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？ ？真是甜蜜的負擔啊？？？

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？ ？當然，你以為男生就不窮了嗎？男生還要買遊戲皮膚啊[攤手]

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？ ？然鵝，有些人是因為買買買窮的，還有一些是從開始就很窮，比如秋子我。

？ ？我仔細分析了下，我現在所有的困難都歸於兩個原因：1.沒錢2.工作太忙沒時間賺錢。

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？ ？無奈我只好跟主編提漲工資，主編：「還漲工資？我看你最近頭髮好像變多了，是不是工作不夠努力啊？」

？ ？領導讓我動動腦子

？ ？屎難不難吃我不知道，錢是真難賺。

？ ？日本這位哥哥表示，他現在花在妹妹（小學一年級）身上的每一分錢都有明確記錄，等妹妹長大了，就要她償還。必須讓她知道這個社會有多殘酷。 記錄如下（單位：日元）

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？ ？這位老媽也是，深諳「自家熊孩子你不教育會有人替你教育」之道，親自出馬了！

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？ ？因母子倆因生意問題產生矛盾，兒子偷偷轉走老媽107萬之後消失，這讓老媽很生氣，隨即報警全國通緝他！目前兒子已被抓獲。

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？ ？都說養兒防老，這特么養兒防賊啊！

？ ？要不怎麼說電視劇都是結合現實改編的呢？這一看就是親媽，要不兒子越作越死。

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？ ？不過，拿親媽的東西能算偷嗎？

？ ？當然，爹媽給你錢用和偷爹媽錢用能一樣？

？ ？兒子被捕后看見媽問了一句：「錢重要還是兒子重要？」媽反問了一句:「你在偷錢的時候有沒有想過錢重要還是媽重要？」

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？ ？這傻兒子真是沉不住氣，你媽的到最後不都是你的嗎？急什麼？

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？ ？還好我家沒錢，我媽說家裡窮的叮噹響，後來我發現那是金條碰撞的聲音……

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？ ？講真，人，不能為了尊嚴，連錢都不要了。

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？ ？所以說這個統計是不準的，沒有錢時才最孤獨好嗎？

？ ？【人生三大未竟之事——我要脫單】

？ ？有統計數據顯示：空巢男青年晚上10點最孤獨！空巢女青年晚上9點最孤獨！

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？ ？相關專家分析認為，這類人群容易沉醉於個人的小世界里不能自拔，社交圈狹窄，孤獨感增加。

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？ ？肯定是根據黃網流量監測到的！

？ ？空巢的你，覺得准嗎？

？ ？我覺得一點都不準，9點，要麼在加班，要麼在下班的路上，從來不孤獨好嗎？

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？ ？再說孤獨什麼？沒手沒嘴嗎？

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？ ？其實，我覺得單身比戀愛難，因為千方百計想讓我結束單身的人實在太多了。

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？ ？還有可愛的小姐姐說自己找不到男朋友，她想表達的內容其實是：我找不到一個顏值高，身材好，有錢還對我好的男朋友。就算單身一輩子也不會看上你 。

？ ？註定是個悲劇……

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？ ？當然，單還是脫要，為了你在電話裡嗯嗯啊啊的時候，會有人來救你，而不是罵你流氓。

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？ ？近日，王女士接到了老公的電話，電話裡老公十分反常，王女士便問「你是不是被威脅了？」老公只是一個勁「嗯嗯嗯」。王女士趕緊報警，將被追債的老公救下。

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？ ？這嗯嗯嗯的，我還以為他老公跟人吃辣條呢！

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？ ？原諒我如此的不純潔……

？ ？估計我要是他老婆，肯定會：伴隨著一陣抽搐，他說什麼都變得索然無味……

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？ ？趁賢者時間，無欲無求的秋子來個日常結尾吧。

？ ？雖然通篇都在老生常談「矮窮挫單身狗」，但我覺得，這些都是喪給別人看的，沒人真想喪。

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？ ？畢竟現在流行喪了，但不能真喪，要小確喪——跟選秀歌手參加節目比誰更慘差不多一個意思。不高興多酷啊，一副沒頭腦的樣子。(@夏阿)

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？ ？以上~

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？ ？麥叔叔這是要搞事？易友們有什麼想吐槽的？