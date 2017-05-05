許信良：兩岸領導人應直接會談中央社 (2017-05-05 15:50)
針對兩岸「新模式」，亞太和平研究基金會董事長許信良（圖）5日表示，目前陸委會與大陸國台辦、海基會與海協會等官方管道溝通困難，兩岸領導人應該直接會談解決問題。中央社記者繆宗翰攝 106年5月5日
關鍵字：
上一則：長壽：朱家壩派出所召開漁民懇談會
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LIFE 洗髮精．歐森 洗髮精．花王 洗髮精．DeMi 洗髮精．保濕洗髮精．costco 洗髮精．精油洗髮精．amma 洗髮精．REDKEN 洗髮精．台塑生醫 洗髮精．1000ml 洗髮精．ELASTINE 香水 洗髮精．洗髮精 去屑．優格洗髮精．ABBA 洗髮精．AUSSIE 洗髮精．玫瑰洗髮精．肯葳 洗髮精．Kappa 洗髮精．洗髮精組．幼兒 洗髮精．洗髮精 566．Choice 洗髮精．萌髮 566 洗髮精．Logona 洗髮精．NEXXUS 洗髮精．鎖色洗髮精．洗髮精 400ml．舒敏洗髮精．黑雲洗髮精
世界首台光量子計算機在中國誕生 秒殺現有產品【北京新浪網】
單仁平：不對朝鮮擁核妥協 主動權在中國手裡【北京新浪網】
兩種立場，兩個法國前景？勒龐和馬克龍電視辯論針鋒相對【北京新浪網】
《狐狸的夏天第二季》即將上演【北京新浪網】
女子37歲已生38個孩子 含4對3胞胎3對4胞胎【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》