（中央社記者康世人新德里2017年5月5日專電）不滿印度讓達賴喇嘛訪問有領土爭議的阿魯納查省（中共稱藏南地區），今天消息傳出，中國大陸外交部長王毅拒絕到新德里出席印俄中3國外長會談。



「印度快報」（Indian Express）今天報導，由印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）主持的印度、俄羅斯與中國大陸外交部長會議，原訂4月14日在新德里舉行，但配合王毅的時間，改在4月20到30日期間舉行。



據報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）已向印度確認將會出席印俄中外長會議，但北京方面仍以王毅「時間上的安排無法配合」為由，拒絕出席，會議因而取消。



對王毅拒絕出席印俄中外長會議，報導引述大陸外交官私下表示，這是北京對印度讓達賴喇嘛訪問阿魯納查省（Arunachal Pradesh）「極度不滿」下所採取的首個回應動作。



北京曾在4月5日召見印度大使，對達賴喇嘛訪問阿魯納查省表達強烈抗議，大陸外交部並警告印度，北京將會採取「必要行動」維護主權和合法利益，並批評印度此舉是「嚴重破壞區域和平與穩定」、「傷害中印間的關係」。



不過，新德里的回應則是，過去曾訪問過阿魯納查省的達賴喇嘛是受人尊敬的宗教領袖，呼籲外界不要把達賴喇嘛的宗教與精神之旅及訪問「印度的省份」染上政治色彩。



英國殖民印度時，強迫西藏地方政府簽約認可英國自行劃設的「麥克馬洪線」（McMahon Line）為印藏邊界，但包括中華民國政府和後來的中共政權都不承認這項條約，導致聲稱繼承英殖民政府的印度政府和中共當局，都宣稱對藏南（阿魯納查省）擁有主權。