？ ？最近，格鬥狂人徐曉冬比武「秒殺」雷公太極掌門雷雷引發熱議。堂堂「雷公太極掌門」竟然被十秒KO的尷尬畫面也是讓圍觀群眾們看的一臉懵逼「說好的四兩撥千斤呢？」好了，話不多說，下面繼續最新一期的內涵爆笑動圖，一起來看看吧。

求求你們，不要再開車了！

等等，這味道是……隔壁老王媳婦的

妹子後面會遭遇什麼

肥宅攝影記

哇！這特么才是高手啊

幸福的攝影師

妹子，你動的好熟練啊

狗狗太貼心了，還故意讓她贏了……

現在的手機自拍桿那麼高端，還自帶自動拖行功能……

這頭傻狗又在自嗨了

裝逼都裝到天上去了

妹子，你贏了！！

哇，滿滿都是海的味道

超市是個神奇的地方

這位30歲的程序員身體真好

喂保險公司嗎，我車被飛機劃了，對對，飛機……

狗日的，三個男人竟然一起做這種事！

倆逗比

喂先別著急蹦，你忘…

窮人家的二哈早當家

友誼的轉輪說翻就翻

沒有對比就沒有傷害

所以為什麼不鬆手

現在的小婊砸們真會玩！

這個跳樓機好像到了哈利波特的魔法王國

妹子為何如此激動！

哎，好妹子都被妹子霸佔了

散打約架太極拳，這畫面不忍直視！

這作弊方式也是沒誰了

男子和妻子發生爭執猛然將其推下站台，旁邊的大叔出手相救

妹子你左眼是不是忘記化妝了？

我國太極高手都擁有相當深厚的內力……

在印度待了3年後，練就了一身好本領

坐車不給錢的這麼多啊？

不說了，這美食你敢吃嗎？

外國人真可怕

哎，拼了老命還是輸了

真·殺敵300自損3000

SHN48簡直是痴女天團啊~

老闆發了你們多少工資？

視若無睹是最狠的報復

技術宅的歡樂世界，我們可能不會懂

絲襪果然是萬能的！

卧槽，扎胸了！

少年，你以後怕是沒有搭檔了

你隨意表演，動一下算我輸

偷窺搞得這麼自然

好想有這樣一個老師

玩兒個蛋

哇，好害羞

臭小子~爸爸比你更緊張啊別嚇人~

後面兩位選手的反應和迴避力不錯啊

太極拳最高境界，我還沒用力，你就倒下了

真是讓人蛋疼的動圖

又到插秧季

水舞女王，捨我其誰！尬起舞來連我自己都害怕

厲害了！空降坦克

我的滑板鞋，時尚時尚最時尚~

哇，星爺你是在掏什麼啊

右手哄寶寶、左手哄寶寶、右腳哄寶寶，左腳打遊戲！

警察：你們繼續，我們沒看見

美國的教育真的是可怕

這就是穿衣顯瘦脫衣有肉

天降正義！

這都能MISS？趕緊去配眼鏡把

拿上膛的槍給孩子玩，這種人死了也不冤枉！

兄弟，你是猴子派來的逗比吧

我是在人行橫道上走的，謝謝

終於知道憨豆先生那段舞蹈的出處了！

我聽到了，你要找溫柔可愛的啥？

別亂摸啊兄弟

泰日天的日常 ？

小雞雞喜歡鑽洞

咦？這到底是什麼玩意兒

路人衝出路面救了一隻跑到路中間的奶貓

廢舊襯衫怎麼給主子做個窩

住口，一邊去，朕還沒吃完呢。霸道了！

卧槽！剎不住了可咋辦

聽說這是某公司排的「上班操」

待我長髮衝天，你敢娶么

當你耳朵癢的時候你可以這樣試試

放開那氣球，讓我來

年輕真好啊

卧槽，這偷竊技術真的是沒誰了

猝不及防的鹹豬手，吃點東西壓壓驚

孽畜！誰允許你對主母下手的？！

親生的，沒毛病。

電影和現實還是有差距的

大兄弟，你們是在開玩笑吧

震驚！大批年輕人竟組團跳進下水道

每次考試拿到考卷，都覺得好像是走錯了考場

一個動作下來，恐怕就快沒命了吧！

嘖嘖，小夥子飆車技術不錯啊

男人和女人逛商場的區別

多鍛煉

忘記帶鑰匙了！？