由東出佑一郎執筆的輕小說《Fate/Apocrypha》改編的同名動畫，近日公開了本作的角色人設圖。本作講述的是和《Fate》主線完全不同的聖杯戰爭，能成為御主（Master）的魔術師有14人，同樣從者（Servant）也有14名，更被分為了紅黑兩大陣營。《Fate/Zero》中提及的聖女貞德也以從者的身份登場。從公開的人設圖來看，貞德的形象倒是沒有太多改變，看來人設基本和原來相同。