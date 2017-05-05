？ ？王思聰，作為一個走在時代前沿的男人，他關注的不僅僅只有娛樂圈，而且在房地產、電競、直播、娛樂領域都有投資，近期他還關注起了新興的共享充電寶產業。王思聰今日早晨在朋友圈立了flag表示不看好共享充電寶的前景，聚美優品CEO陳歐今日發表微博進行了反駁。

王思聰朋友圈立flag說要直播吃翔 陳歐實力微博打臉

？ ？2017年4月，在南昌市的一些商場和餐廳內，悄然出現了共享充電設備。用戶只需用手機掃碼，便能快速借到一台充電寶，使用完畢后還可在市內任一租借點歸還。

？ ？當然，熟悉這個套路的玩家，應該也清楚，共享充電寶的誕生，和共享單車是脫不開干係的，可能有腦筋活絡的商業人士，想要涉足共享單車，一計不成又生一計，開始試水共享充電寶。

？ ？共享充電寶簡單來說，和共享單車一樣，企業會在市內設置非常多「共享充電寶」租賃/回收站，用戶可以在這些租賃站點憑藉押金、支付寶芝麻分等訊息租賃充電寶，在市內任一站點歸還即可。

？ ？在邏輯上是行的通的，共享單車已經證明了公共租借方式是可以實現的，沒有那麼多社會殘渣無聊到刻意損壞你的產品，如果你的技術條件夠好確實可以保障投放的產品有足夠的利潤和回報。

王思聰朋友圈立flag說要直播吃翔 陳歐實力微博打臉

？ ？不過王思聰在朋友圈立Flag，表示共享充電寶能成功他吃翔！

？ ？此事被大量微博博主轉發，聚美優品CEO陳歐也對此事展開了評論。

王思聰朋友圈立flag說要直播吃翔 陳歐實力微博打臉

？ ？陳歐表示，創業不易，感謝王思聰的批評，不過他不希望王思聰個人的意見影響到共享充電寶和萬達後續項目的合作。

？ ？當然，什麼叫「成功」不是很好定義，所以這個模稜兩可的「成功」想要讓王校長吃翔還是有難度的。

？ ？充電寶確實是比較有用的移動設備，能夠在關鍵時刻給自己的手機加哪怕1%的電也是好的。

？ ？你是怎麼看待這個新產業的前景的呢？