？ ？最近一段女主播自稱夜宿故宮直播慈禧床榻的視頻火了，引髮網友熱議，但是根據北京青年報記者採訪相關權威部門了解，經查找監控視頻確認，故宮沒有發生此事。更讓人無語的是，北青報記者4日晚聯繫到涉事女主播周女士，她解釋，當時的直播視頻是在懷柔一家影視基地拍攝的，並非真的「留宿故宮」。

？ ？女主播夜宿「故宮」：

？ ？事件

？ ？女主播自稱「留宿故宮」直播引熱議

？ ？昨日，有網友在微博發文稱，5月2日晚，在花椒直播平台上，有一個女主播聲稱自己瞞過了故宮安保人員，在閉館清場后，於故宮內「直播慈禧的床榻」。

？ ？在網友發佈的視頻中，一名身穿清代宮廷服裝的女性在一處類似宮殿的建築內進行視頻直播，視頻內還有類似龍椅、金屏風的物件，此外還有一些梯子之類的裝修工具。直播進行了約一分鐘后被中斷。

？ ？視頻被發佈到微博后，引髮網友熱議。但是不少網友質疑稱，女主播自稱「夜宿故宮」的破綻頗多。有網友觀察稱，在女主播「夜宿故宮」的視頻中出現的「龍椅」、「屏風」與故宮乾清宮內的龍椅、屏風造型一致，但是顏色明顯更新。而視頻中「宮殿」內的其他設施與乾清宮明顯不同。此外，乾清宮的龍椅和屏風均位於同一處高台上，而在女主播的視頻中，龍椅是直接放在地板上的。

直播截圖

？ ？細節

？ ？監控顯示並未發生「留宿故宮」一事

？ ？北青報記者注意到，女主播在直播平台上的用戶名為「茶仙子周宇宙」。檢索發現，該主播於5月1日、2日，曾身著古裝在故宮內進行了多次視頻直播。她在此前的直播中曾稱，「剛剛跟網友打賭，說晚上能不能留下來，我一會兒就去找地方藏，10點咱們準時直播。」但北青報記者在該賬號內並未檢索到上述「夜宿故宮直播慈禧的床榻」的相關內容。

？ ？昨日下午，花椒直播平台就網友發佈的女主播「夜宿故宮直播」一事回應稱：經查實，該主播於5月2日白天在故宮直播，當晚9點23分再次開播，花椒直播審核人員第一時間發現該直播涉嫌內容違規，立即關停了直播並刪除了該直播視頻。

？ ？同時，昨日下午，故宮博物院宣傳科的工作人員告訴北青報記者，他們已經注意到了網友發佈的微博帖子，故宮工作人員正在就此事展開調查。4日下午，北青報記者從相關權威渠道了解到，經查找現場監控視頻，可以確認故宮沒有發生此事。

女主播回應夜宿故宮直播慈禧床榻：其實是取景影視城

故宮博物院院長單霽翔公佈女主播遊覽故宮的監控視頻

？ ？自述

？ ？直播時的「故宮」實為懷柔一影視基地

？ ？4日晚，北青報記者聯繫到自稱「留宿故宮」的涉事女主播周女士。周女士告訴北青報記者，她其實並未「留宿故宮」，直播時的「宮殿」實際上是懷柔的一處影視基地。

？ ？對於為何要謊稱「留宿故宮」，周女士發微博解釋稱，那天白天她在故宮裡做直播，當時和網友聊天，網友鼓動她滯留在故宮裡晚上直播。「我當時為了和他們聊天，假裝答應，當晚5點我從故宮博物院出來后，因為好面子，既然答應了網友，我就應該 做到 ，於是我就和朋友到了懷柔的一家影視基地，假裝在故宮裡做了晚間的直播。」

？ ？事發後，周女士表示很害怕也很後悔，「故宮博物院是我們祖國文化的瑰寶，安保也是很好很好的!我當然也做不到藏身其中，網上的那些視頻講得越來越離奇，說我藏在慈禧太后的屋子裡。這些我也都沒說過，不知道怎麼傳成了這個樣子。」她在文中稱，如果對故宮博物院的安保名聲產生不良影響，她真誠道歉，並願意為錯誤的行為承擔責任。

女主播回應夜宿故宮直播慈禧床榻：其實是取景影視城

當晚直播所在影視基地

？ ？觀點

？ ？涉事女主播或涉嫌擾亂公共秩序

？ ？北京市康達律師事務所的韓驍律師表示，涉事女主播故意說謊，謊稱「留宿故宮」，應承擔相應行政責任，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》相應規定，散布謠言，謊報險情、疫情、警情或者以其他方法故意擾亂公共秩序的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。韓驍指出，如果涉事主播在直播過程中還有收受粉絲大額「打賞」款項的行為，或將涉嫌詐騙，將受相應懲處。

？ ？此外，韓驍表示，如果真的有人未經允許在非營業時間在故宮進行直播，那就違反了旅遊景點規章秩序，應當接受景點管理單位作出的相應處罰。根據《治安管理處罰法》的規定，擾亂機關、團體、企業、事業單位秩序，致使故宮的夜間管理工作不能順利完成，應依情節由公安機關做出警告或者200元以下罰款；情節較重的，處5日以上、10日以下拘留，可以並處500元以下罰款。韓驍提醒稱，如果在直播過程中對文物造成破壞，則要承擔嚴重的法律後果。

女主播回應夜宿故宮直播慈禧床榻：其實是取景影視城

網傳視頻截圖

？ ？對話

？ ？涉事女主播：是我的不對，想去故宮當面道歉

？ ？5月4日晚間，北青報記者與涉事主播周女士取得聯繫，周女士稱，現在覺得很後悔，打算去故宮向工作人員當面道歉。

女主播回應夜宿故宮直播慈禧床榻：其實是取景影視城

女主播直播道歉

？ ？北青報：當時為什麼想到直播「夜宿故宮」？

？ ？周女士：白天有網友提議直播在故宮留宿，然後我就答應了，後來下午故宮清場，清場的時候很嚴，我就和朋友出來了，並沒有真的在故宮裡直播。

？ ？北青報：當時想過真的「留宿故宮」嗎？

？ ？周女士：在故宮關門的時候我確實有過想要偷偷留下來的想法，但是故宮的安保真的很嚴格，這個我直播的時候不知道。

？ ？北青報：為什麼想到去影視基地假裝在故宮呢？

？ ？周女士：在我和朋友回學校的路上，我還是覺得都答應了，不做很沒面子。然後朋友就提議去懷柔的影視基地假裝在故宮，碰巧朋友還有認識的人在影視基地，能夠幫忙，我們就去了懷柔。

？ ？北青報：直播的時候沒有網友質疑這事的真實性？

？ ？周女士：當然有，懷柔的那個影視基地其實很吵，經常有飛機飛過的聲音，直播時被網友聽見后就有網友提出了質疑。但是就算有網友質疑，我也沒有在直播時說不是在故宮裡，也因此造成了很多誤會。

？ ？北青報：現在有人說你直播「夜宿故宮」的行為是炒作。

？ ？周女士：絕對沒有，我又不是明星或者公眾人物，沒有必要炒作。這真的只是一個惡作劇，直播的時候完全沒想那麼多，也沒想到帶來這麼大的影響。

？ ？北青報：現在事情曝光，對你的生活有什麼影響？

？ ？周女士：我是下午4點多才知道的，很多家人朋友都給我打電話問我，當時嚇得直哭。好在只有親近的人才知道那是我，所以目前還沒有給我在校園的生活帶來更多困擾。

？ ？北青報：你怎麼看待自己的行為？

？ ？周女士：教訓非常深刻，這件事是我不對，以為就是個惡作劇，完全沒想到會變成這個樣子。以後我保證在網上發佈的任何內容都是真實的。

？ ？北青報：接下來你打算怎麼處理這件事？

？ ？周女士：我想去故宮道歉，但是我真的擔心他們會生氣，因為我的一個無心的惡作劇造成了這麼大的影響。