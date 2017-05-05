？ ？都說網紅們的照片不可信，水分太大。那麼那些在電競賽場上叱吒風雲、宣傳海報上霸氣十足的電競選手們的真實模樣與我們平常見到的照片差別有多大呢？下面大家就來來看看電競選手的真實樣貌吧~

？ ？中單大魔王Faker

？ ？兩屆s賽亞軍UZI

？ ？s4冠軍ad鼠王IMP

？ ？電競常青樹明凱clearlove

？ ？WE的ad大舅子mystic

？ ？IG的中單rookie

？ ？歐洲高學成rekkles

？ ？廠長迷弟snaker替補打野zzr

？ ？冷酷的保級皇帝OMG adc S1mlz

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