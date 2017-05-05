很多少男少女心中都有一個精靈夢，尤其是愛幻想的年輕人更是對影視劇中的精靈世界欲罷不能。阿根廷一名90后男子熱衷到甚至花大筆金錢進行手術，將自己改成精靈的模樣。他明確表示，「我認為自己跨越物種。」

25歲的帕德龍(Luis Padron)小時常被人欺凌，自此就非常憧憬精靈、天使等神話世界。

帕德龍已花逾2.5萬英鎊(約22萬人民幣)進行整形，並花重金用於買面霜等用品漂白膚色。他稱，「我想成為精靈，我的目標是看起來不像人類。我有自己的一套審美眼光」。

帕德龍整容前外表俊俏

從事Cosplay商品零售生意的他，因為太愛精靈的形象，決定進行大整容，包括將耳尖改成細長形、髮線成心形、瞳孔變色，甚至進行四肢拉長手術，增高至2米。