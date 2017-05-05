今日根據@TNABO北美票房榜吧和@電影守望者余泳的雙重爆料，《異形：契約》國內已經通過審核。

《異形：契約》的美國電影分級（MPAA）為R級，也就是17+，包括血腥畫面、髒話、科幻動作暴力，以及一些性和裸體的內容，相信看過預告和劇照的影迷都對《異形：契約》一些令人不寒而慄的場景印象深刻，如今在內地成功過審，到底又會以何種形式上映呢？該作的前篇《普羅米修斯》同樣是R級，但也曾於2012年在內地上映。

國內影迷對於《異形：契約》過審感到十分激動，甚至有人表示，剪成幻燈片也看！到底是遭遇刪減還是會以一種全新的面貌驚喜登場，讓我們拭目以待吧。

《異形：契約》將於5月19日在北美上映，內地尚未定檔，期待同步，期待分級。

精彩劇照：