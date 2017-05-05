《異形：契約》被曝國內已過審 剪成幻燈片也要看！北京新浪網 (2017-05-05 15:21)
今日根據@TNABO北美票房榜吧和@電影守望者余泳的雙重爆料，《異形：契約》國內已經通過審核。
《異形：契約》的美國電影分級（MPAA）為R級，也就是17+，包括血腥畫面、髒話、科幻動作暴力，以及一些性和裸體的內容，相信看過預告和劇照的影迷都對《異形：契約》一些令人不寒而慄的場景印象深刻，如今在內地成功過審，到底又會以何種形式上映呢？該作的前篇《普羅米修斯》同樣是R級，但也曾於2012年在內地上映。
國內影迷對於《異形：契約》過審感到十分激動，甚至有人表示，剪成幻燈片也看！到底是遭遇刪減還是會以一種全新的面貌驚喜登場，讓我們拭目以待吧。
《異形：契約》將於5月19日在北美上映，內地尚未定檔，期待同步，期待分級。
精彩劇照：
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LIFE 洗髮精．歐森 洗髮精．花王 洗髮精．DeMi 洗髮精．保濕洗髮精．costco 洗髮精．精油洗髮精．amma 洗髮精．REDKEN 洗髮精．台塑生醫 洗髮精．1000ml 洗髮精．ELASTINE 香水 洗髮精．洗髮精 去屑．優格洗髮精．ABBA 洗髮精．AUSSIE 洗髮精．玫瑰洗髮精．肯葳 洗髮精．Kappa 洗髮精．洗髮精組．幼兒 洗髮精．洗髮精 566．Choice 洗髮精．萌髮 566 洗髮精．Logona 洗髮精．NEXXUS 洗髮精．鎖色洗髮精．洗髮精 400ml．舒敏洗髮精．黑雲洗髮精
- 【88Queen❤包包女王】真皮★時尚牛皮大容量托特包
- NATURALLY JOJO 綻放光芒新時代女性陶瓷優質腕錶-黑色-JO96
- 【AA】晚間舒緩沐浴油 55ml(Aromatherapy Associates)
- 周大福 迪士尼小熊維尼系列 Q版小豬皮傑黃金吊墜
- 【林內】RBTS-227GC 雙口玻璃嵌入爐
- (2入)勳風12吋變頻DC旋風式節能吸排扇HF-B7212
- 【日本IRIS】砂不漏貓便盆CNT-500(茶/桃/藍)
- 【PERFECT 理想】義大利七層複合金炒鍋-台灣製造(36cm單把
- WEWOOD 義大利木頭錶 DATE BEIGE NUT-45mm
- amoon 戀戀東京系列 摯愛 10K金鑽石墜子 送18K金純銀項鍊-
重磅！中國量子計算機誕生，創世界紀錄【北京新浪網】
Pixel太貴？何不嘗嘗Nexus絕筆？【北京新浪網】
小心！家中路由器發出WiFi信號可能會讓你家變透明【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》