近日，由富春股份旗下子公司成都摩奇卡卡開發製作的《還珠格格》正版手游，正式開始了首次刪檔不計費測試，遊戲的高還原度和核心玩法受到測試玩家的廣泛認可，遊戲測試次日留存達到了62%，7日留存達到了22%，數據表現異常優秀！

作為國民級電視劇神作，《還珠格格》對中國娛樂行業都有著極其深遠的影響。該劇第一輪播出就創造了高達54%的收視率記錄，最高點突破65%，這個數據至今難以超越，可謂是一代人難以磨滅的回憶。時隔20年，正版授權《還珠格格》手游首次亮相，將這個活躍了20年的經典IP拓展到遊戲領域，熱度不減，風潮依舊。

擁有優質的IP不代表就會有不錯的市場反饋，產品的品質也是重要指標之一。遊戲開發方成都摩奇卡卡深度結合經典IP與時尚玩法，為玩家獻上眾多與IP有著深度關聯的遊戲內容。如果說IP可以成為吸引玩家的亮點，決定了玩家的基數，那遊戲品質便是留住玩家的重要保障。《還珠格格》首測62%次日留存、22%的7日留存的數據，對遊戲品質做出了最好的背書。

IP戰略打造全新之路

以經典IP為本，以優質產品為骨，以深度結合為手段，以市場效果為唯一評判標準。《還珠格格》憑藉極其強勢的IP以及不俗的遊戲品質，在二者相互結合的情況下，在首測就收穫了極高的次留。不得不說，《還珠格格》正是富春股份在IP深耕方面思路的最好寫照。值得一提的是，富春股份剛剛發佈了2017年的一季度財報，當季營收達到1.72億元，同比增長115%，實現凈利潤6200餘萬元，同比大增333%。該季財報是富春股份全資併購摩奇卡卡之後，後者第一次合併財務報表，摩奇卡卡的優異表現，也一舉拉動富春業績創下新高。季報發佈不久，摩奇卡卡再接再厲，連續發佈《雪鷹領主2》和《還珠格格》兩款強IP手游，表現出了強勁的增長勢頭。

以IP進行經典喚醒，以產品質量同步拉動，收攏正版授權，引發玩家關注，富春股份圍繞以遊戲為核心的泛娛樂發展戰略，在IP開發方面已經逐漸形成了一條符合自身特點、具有自身特色的發展道路。尚在首測的《還珠格格》手游已經擁有如此強大的號召力以及超高的留存，等到遊戲正式面世時，想必還會迎來一波迅猛的增長。而在隨後的二季度，富春股份旗下還將有多款IP手游上線，富春股份的IP版圖正在逐漸鋪開。