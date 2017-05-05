提起撞臉，最先能想到的就是娛樂圈各種明星的撞臉，並且張口就能說出好多，房祖名和張默、陳志明和張國榮、張一山和夏雨……不過，誰說三次元才會撞臉？今天我們就來看看三次元的男明星和二次元的遊戲角色的撞臉盤點吧。

嘉文四世VS周杰倫

嘉文四世作為德瑪西亞正統皇室光盾家族的成員，幾個世紀以來他們都在與那些反對德瑪西亞準則的敵人作戰，驍勇善戰，讓我們一起大喊「德瑪西亞，永世長存」！

在看看亞洲巨星周杰倫，不僅長得像德瑪西亞皇子，就連周董本身也是《英雄聯盟》玩家，不知道周董玩皇子這個英雄是作何感想……

趙雲VS陳坤

當下最流行的手機遊戲是什麼？最流行的我不敢說，但是之一絕對有《王者榮耀》，上到九十九，下到剛會走，玩家覆蓋面超乎人的想像，我最愛玩的就是趙雲，那切後排賊爽了！直到有一天……

這……有點像啊！陳坤師兄居然和趙雲這麼相似，這飄逸的髮型，還有著尖下巴錐子臉，當然最重要的還是氣質！就是一個帥，難道本身就是以陳坤為原型設計的？

放生蓮VS韓寒

放生蓮是麻生邦彥的後代，擁有祖傳複眼射影機，能夠四連拍和八連拍（偷拍狂魔？），在遊戲中成功解決了先祖麻生邦彥遺留的歷史問題之後，蓮也走出了過去對女性的陰影，開始正眼直視一直陪伴在自己身邊照顧自己，開啟了正常人的生活模式……

這雜亂卻不失精緻的髮型，這具有文藝氣息的黑框眼鏡，還有這帥氣的鬍子，很難不讓人聯想到作家韓寒啊，不僅是臉型，連打扮都可以說是一模一樣。

BIG BOSS VS 休·傑克曼

BIG BOSS是《合金裝備》中一個非常具有故事性的角色，本來已經是人生贏家的他，因為核輻射失去了生殖能力，但是ZERO為了得到他的基因又培養了一個克隆體，準確來說這次是真正的BIG BOSS。

而「休·傑克曼」就是著名的「狼叔」，金剛狼的扮演者。看看BIG BOSS和狼叔，臉型像就不說了，這粗獷的髮型也非常相似，看來真是做大事者不拘小節，髮型亂，但是仍然非常帥氣！

試煉場選手VS劉德華

試煉場選手是《爐石傳說》里一張非常普通的卡片，僅僅是普通品質，出場率也不高，不過競技場還是可以考慮，一費二攻，而且嘲諷說不定還能抵擋一次攻擊。

而四大天王中的劉德華，這菱角分明的臉部輪廓，和試煉場選手的吻合度非常高，雖然看上去年齡有差距，但都是同樣的成熟帥氣，只是不知道華仔了解這張卡只有一費之後有什麼反應……

蘭斯·比恩 VS 史泰龍

如果連《魂鬥羅》都沒玩過，真的很難說自己有一個完整的童年，小時候的紅白機上的魂鬥羅還記得怎麼刷30條命嗎？

如果你看過《魂鬥羅》這款遊戲的宣傳畫（應該很少有人注意），你會驚人地發現，這不就是電影《金蟬脫殼》嗎！簡直和史泰龍一模一樣！不管是髮型，還是這性感的小背心，又或是手中的機槍，相信不僅是外形，連硬漢性格也都肯定相差無幾。

傑西·麥克雷VS克林特·伊斯特伍德

傑西·麥克雷是出了名的愛伸張正義，因為他相信「正義可不會伸張自己」，即便後來成為了雇傭兵，但仍然會為了自己眼中的正義而戰，真是「固執」的「西部牛仔」。

克林特·伊斯特伍德這個名字你可能不熟悉，但換成《荒野大鏢客》中的喬呢？克林特正是喬的扮演者，同樣的牛仔帽，同樣的西部裝束，都有著神乎其神的槍法？要說麥克雷不是以荒野大鏢客為原型我都不信……

薛帕德VS馬修·福克斯

薛帕德這個名字可能有點拗口，玩家們更喜歡叫他「斜坡」，這是一位在《質量效應》中具有超高自由度的角色，根據玩家的安排，可以變為冷血殺人魔，也可以變得俠骨柔情，而且經常運用自己超強的外交能力採取非暴力不合作的方式解決衝突，真是「甘地」在世……

而這位「馬修·福克斯」對於不怎麼看美劇的可能就不怎麼熟悉了，這可以美劇《迷失》里的男主角，從第一季演到最後一季，仔細看看，同樣都有唏噓的胡茬子。能駕馭這小板寸髮型的，肯定都是男神，不過不得不說的是，福克斯笑起來真的很有特色……

薩茲·卡茨羅伊VS史蒂夫·哈維

一個有著爆炸頭型的中年黑人大叔，性格溫厚。別看是個平時笑嘻嘻的大叔，卻十分感性，很容易哭的傢伙。說起來你可能不信，他也是被法爾希所選中的「路西」。 雖然前面說這麼多，不過他最標誌的仍然是他那爆炸頭……

史蒂夫是一個演員，同時還是一個作家，雖然現在你看他已經和葛優一樣的髮型，不過誰沒年輕過？誰還沒個瘋狂的時候？可能你已經猜到了，沒錯，史蒂夫年輕時仍然是正經的爆炸頭，要是有人說你們不像，誰信啊……

斯科爾VS張信哲

斯科爾是《最終幻想8》的主人公，槍和劍對他來說都不是問題，雖然表面看上去沉默寡言，但是內心卻是有一顆火熱的心，不過在《王國之心》里出現的斯科爾明顯變成熟了許多，不知道是長大了還是官方改了人設……

不過不管怎麼改，這憂鬱臉總是神似情歌王子張信哲，還有這尖下巴，高挺的鼻子，真是說不像我都不信……（轉自17173）