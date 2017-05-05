《九城》是一款集娛樂、模擬經營、線上購物、旅遊等多種模式的休閑手游。整個遊戲以現實中的商業、娛樂、生活、工作等，多種不同的主題為背景，劃分為幾大區。玩家可以根據自己的愛好，選擇不同的區參與到遊戲中來。

《九城》模擬城市手游橫空出世 顛覆傳統新模式

《九城》模擬城市手游橫空出世 顛覆傳統新模式

《九城》遊戲首次提出FF2CO新產融模式。我們採用虛擬遊戲幣=（股權+購物券）+F2C電商+分紅+拆分+實業（各行業廠商）+旅遊，多種行業捆綁，實現主動與被動管道收入，將消費者、經營者、金融家一體化，促進位造業發展。

《九城》模擬城市手游橫空出世 顛覆傳統新模式

在《九城》一區中，分為三個階段陸續開放，分別為遊戲、實業、股權。遊戲以商業為背景，採用時下最流行的拆分+分紅實現靜態增長，同時採用1：1雙軌機制，促使遊戲能夠長遠運行。在遊戲上線后第二個月將會添加一些小遊戲，讓玩家有更多的不同體驗。

第二階段的實業，也是《九城》當中的一大亮點，遊戲中所開放的購物商城，是要讓所有參與其中的玩家，得到真正的實惠及保障，並且產品是低於市場價格的。而且在我們的商城當中您不但可以享受到購物給您帶來的快樂，還能讓您在購物的同時再次增加一份收入。在第三階段開放后，遊戲玩家可以將金幣的40%兌換為股權，60%兌換為購物券；或者全額兌換為購物券。遊戲中的股權與購物券同樣都會增值，只是兩者之間的增值方式會有所不同。在遊戲的二區計劃中，我們將會以旅遊為背景，在原有的幾大版塊之外再融入多地景點讓所有參與的玩家在理財的同時可以享受到等價的線下旅遊。

2017年《九城》揚帆起航，預計上線時間在5月中旬，讓我們一起創造歷史上最偉大的奇迹。