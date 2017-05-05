（中央社記者張謙香港2017年5月5日電）中國大陸生產的大型民用客機C919今天下午在上海首飛，部分往來香港和上海的航班因此受阻。



無線電視台報導，C919首飛期間，當地機場需要封閉，15班往來香港和上海之間的客機受影響。