陸C919首飛 港滬航班受影響中央社 (2017-05-05 14:58)
（中央社記者張謙香港2017年5月5日電）中國大陸生產的大型民用客機C919今天下午在上海首飛，部分往來香港和上海的航班因此受阻。
無線電視台報導，C919首飛期間，當地機場需要封閉，15班往來香港和上海之間的客機受影響。
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