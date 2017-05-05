日本女星超大咖寫真 高校制服妹擁有甜美天然呆屬性北京新浪網 (2017-05-05 15:00)
楠ろあ，1996年06月04日出生，身高163，日本新晉模特、寫真偶像。在台灣的PTT論壇中被網友發現驚位天人，擁有甜美天然呆屬性的日本高校制服妹。擁有漂亮的臉蛋與甜美的笑容，鄰家女孩般的氣質的她已經是超大咖的寫真女星了。
楠ろあ在2014年12月註冊了YouTube頻道，投稿視頻涉及美妝、時尚、髮型、房間介紹等日常活動，幾乎每天都會有新的視頻發上來，連她在韓國旅遊的時候都沒有落下，在年終女主播排名中，她排到了第10的位置，可以說這和她的努力是分不開的。此外她還不定時的在linelive上直播。
現在21歲的她身上少女的特質還沒有褪去，繼續活躍在模特一線的她與翻唱、演員、偶像等圈內很多人都聯絡很多，相信以後她也會寫真模特這個道路上紅火的走下去吧。
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