《雛子的筆記》動畫第5話先行圖 濃濃的羞恥play北京新浪網 (2017-05-05 15:14)
《雛子的筆記》動畫第5話先行圖及文字情報已公佈。在顧問琉璃子的選拔下，雛子終於如願當上了話劇女主角，可就在即將開幕的時候她居然出現了一些棘手問題？
在此之前，琉璃子顧問去往歐洲進行戲劇的修行，歸國之後她便立刻投入到戲劇部，利用修行成果幫助成員們訓練。配合顧問的協力，戲劇部打造出了更加優秀的劇本，每個人都準備在文化祭上大顯身手。
不過令人擔憂的是，儘管被選拔為女主角，雛子依然沒有自信，導致她在排練中總是失敗。看到奪走自己女主角寶座的人居然是這副樣子，由愛對雛子越來越不滿，而當她看到雛子不顧羞恥拚命練習的樣子時，這位傲嬌少女的心中似乎又產生了一些變化……？
《雛子的筆記》動畫第5話《やさしくないやさしいこ》先行圖：
《雛子的筆記》是三月創作的四格漫畫作品，改編TV動畫已於2017年4月開播。本作以女主角雛子為中心，講述了她為了克服自己不善於說話的毛病而加入高中戲劇部的故事。然而在雛子前往戲劇部之後，她發現這裏居然已經廢部了？！接下來雛子還會遇到什麼樣的故事呢……
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