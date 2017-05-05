再圈一波粉！《俺妹》推綾瀬線番外 黑貓黨哭死路邊北京新浪網 (2017-05-05 15:14)
4月新番《情色漫畫老師》作者前作輕小說《我的妹妹不可能那麼可愛》番外綾瀨線製作決定！在故事中，原本被男主拒絕告白的新恆綾瀨翻身做主角，並於男主結婚生子。而妹妹高坂桐乃也欣然接受了這位曾經的好友成為自己嫂子的現實，並且對他們的孩寵愛有加。
對於這次官方的新企劃綾瀨黨頭頂一片青天，而黑貓黨則可能要哭死路邊了。雖然曾經也有公佈黑貓與男主結婚生子的結局，但終歸只是短篇漫畫，相比於綾瀨線的小說確要弱了不少。
綾瀨線是在PSP遊戲劇本的基礎上由原作者付見司進行修正編寫。官方還決定將推第二彈番外作品！看來黑貓黨也可能有翻身之日了。另外還於NTT和Dwango進行合作推出綾瀬對話AI育成企劃《我的老婆（綾瀬）不可能這麼可愛》！
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