前言

100Km越野，不只是一個所謂耐力的概念，還有跑者對於越野的態度、想法、對自己實力的了解，對環境的認知，還有體力下降后的毅力......這所謂的越野挑戰決定了我們到底可不可以一騎絕塵，可以不可以超越自我，可不可以從中找到樂趣，這不僅僅是幸福的時刻，而是一種尋找自我的過程。

因此，我這樣理解：越野是一場自我的修行與洗滌。

賽前

一切都是那麼風平浪靜。依山傍水，這個晴朗的日子，讓人們感受到風清氣爽，非常舒服。

美麗的渤海灣，總是給予我們一種莫名的力量，而這種力量不是來源於暴風驟雨，也不是來源於我們自身，而是一種自然的無聲之力。萬里無雲的海景，映入眼帘，瞬間讓人們感受到一種博大寬廣的力量。

剛剛還是一眼千里，瞬間就變的模糊起來，這就是海邊的天氣，時而凈，時而濁。真是氣象萬千啊。

海浪自然與沙灘相伴，就如同海鷗與暴風驟雨的關係，他們三生三世都是這樣的告白，多麼長情。

大連100公里越野賽就是在這樣的美麗的城市，美麗的山與海之間，美麗的景色與天氣中，拉開帷幕。

簡要介紹一下，大連地處遼寧半島南端，四季分明，城市美麗，有浪漫之都的美譽，沿海多植被茂密的山地、丘陵。每年的越野賽都是在這樣的季節舉行，真是美醉了。沙灘、山野小徑、山間石階、木棧道、濱海路等。你跑過的每一步都離不開大海，您看到的每一景都是這座城市的精華。

哦，不要誤會，真正的主人公即將出場，美女與沙灘，美女與山地，不要只是人為越野賽只是鬥士的較量，還有溫柔的美女，還有嬌艷的巾幗，英雄的概念也許要換一換了，哈哈。

看她們清純靚麗，看他們韌勁十足，不懼怕100公里，不懼怕山川，不懼怕灘涂，什麼都不怕。

勝利是屬於每一個人的，而不只是只有冠軍一人，因為這是一種極限的挑戰，當越野成為一種健康的普及，那麼人類將獲得最終的勝利。看，啦啦隊志願者美女們，迎著烈日為運動員們服務，他們在等待。

值得介紹的是，本次100公里越野還有50公里的賽事，也是為了普及越野大眾化的堅實一步。終點志願者們也是整裝待發，等待著每一位冠軍的到來。

看，50公里的冠軍們來了，我們為他們驕傲，為他們歡呼，為他們加油。勝利好像屬於我們每一位在場的觀眾，興奮不已。

50公里的選手陸陸續續地跑完，可是100公里的選手還在路上。他們經過了烈日炎炎之後，夕陽也在向他們揮手告別，明天見。可是比賽卻沒有結束。

黑暗侵襲了真箇夜空，整個山地，整個樹林，看這崎嶇的道路就是勇士們將要征服的地方。

終點的燈光格外的明亮，因為那將是為冠軍指引道路的明燈。還有這一路上的補給，水是生命之源，他們在等待著為勝利者效勞。

藍色的海岸將翹首期盼的人們照亮了。好像忘記了這是黑夜，這是海岸。

每一個路標的方向最終都是指向終點。終點也在等待，他們等待了好久好久。

看吧，我們心目中的“冠軍”也在奔波了一整日之後，陸陸續續到達了終點，這可是他們的100公里越野賽，經歷怎樣的一番挑戰之後才是光輝的終點呢？也許我們無從得知，但是我們相信這終點的興奮遠遠超過一切煩惱，一切坎坷。

“勝利者不是跑的最快的人，還是拒絕認輸的人。”