美企囤積海外2.4萬億美元 蘋果不是最多北京新浪網 (2017-05-05 15:08)
新浪美股訊 日期:5日下午消息，據Business Insider報導，瑞銀統計的截至去年四季度的數據顯示，美國企業囤積在海外的利潤高達2.4萬億美元。
雖然蘋果是全球現金儲備最多的上市公司（截至一季度末為2568億美元），但根據瑞銀的統計，它還不是在海外持有現金最多的公司。
排名第一的是微軟，在海外持有的利潤高達1240億美元。第二才是蘋果，海外利潤達1098億美元。
輝瑞以860億美元排名第三。通用電氣第四，820億美元；IBM第五，714億美元。
第5至10位依次為：強生（662億美元），思科（656億美元），默沙東（631億美元），谷歌母公司Alphabet（607億美元），埃克森美孚（540億美元）。
第11至20位依次為：寶潔（490億美元），花旗集團（470億美元），雪佛龍（464億美元），英特爾（464億美元），百事（449億美元），甲骨文（426億美元），摩根大通（384億美元），Gilead Sciences（376億美元），Amgen（366億美元），可口可樂（355億美元）。
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