陸前外交部發言人劉建超任浙江省委常委中央社 (2017-05-05 14:50)
（中央社台北5日電）先前擔任中國大陸國家預防腐敗局副局長、中共中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室負責人、中央紀委國際合作局局長的劉建超已於4月出任中共浙江省委常委、省紀委書記。
浙江在線人事欄目省委領導班子成員一欄資訊顯示，劉建超位列浙江省委常委、省委秘書長趙一德和省委常委、組織部部長任振鶴之間。
劉建超是吉林人，1964年2月生，北京外國語大學畢業。他是80年代的「海歸」，1986年到1987年前往英國牛津大學修習國際關係，之後進入大陸外交部工作。
2001年劉建超任大陸外交部發言人時年僅38歲，是大陸外交部史上最年輕的發言人，也是大陸外交部任職時間最長的發言人，一做就是8年。之後他出任中國大陸駐菲律賓特命全權大使、駐印尼特命全權大使，外交部部長助理。
劉建超2015年9月擔任中國大陸國家預防腐敗局副局長、中共中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室負責人、中央紀委國際合作局局長。1060505
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