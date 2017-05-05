（中央社記者尹俊傑北京5日電）中國大陸內蒙古官方今天宣布，經3天3夜撲救，內蒙古大興安嶺森林大火已在今天中午獲得控制，外圍明火全面撲滅。下一步將清理火場，嚴防死灰復燃。



中新網報導，內蒙古自治區大興安嶺畢拉河森林火災撲火指揮部中午宣布，在9000多名救火人員3天3夜撲救下，這場特大森林火災火場已在5日中午12時全面合圍，外圍明火全面撲滅，火勢得到全面控制。



這場森林大火始於2日中午，因畢拉河林業局北大河林場管護站爐工傾倒燃燒剩餘物殘渣引起。由於植被乾枯、氣溫較高、風大且風向不定，火勢迅速蔓延。即使奮力撲救，火場面積仍逾1萬1500公頃。



火勢受到控制後，撲救任務進入火場清理和看守階段。



中國大陸國家林業局局長張建龍表示，下一步將清理殘火餘火，建立隔離帶，嚴防死灰復燃，終至徹底撲滅這場大火。



在此之前，內蒙古大興安嶺烏瑪林業局伊木河林場4月30日也發生森林火災。經5月1日早晨飛機觀察確認，這場火災為俄羅斯境外火燒入伊木河林場，火勢在1日晚間得到初步控制。1060505