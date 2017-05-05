日期:5月5日，西部半決賽第2場，勇士在主場以115-104戰勝爵士，取得2-0的領先。勇士首發大前鋒德雷蒙德-格林出場36分鐘，13投7中，三分球8投5中，得到21分，外加7個籃板、6次助攻、4次搶斷和1次蓋帽。

今年季後賽，格林不僅是勇士的防守核心，他甚至還是勇士最好的三分手。對，你沒有聽錯。前5場比賽，格林三分球25投13中，命中率高達52%，勇士全隊第一，而庫里和湯神的三分命中率分別只有40.8%和38.9%。

從這點來說，格林已經成為四號位上的完美3D球員。

今天這場比賽，格林的三分手感依舊熱得發燙，第一節，他前4次三分出手全部命中。在他的帶動下，勇士在第一節就打了爵士一個33-15。

本場比賽，格林並沒有因為三分手感好而一直投，到了下半場，他開始轉變打法，並加強了籃下進攻。第三節，格林有一次突破並在戈伯特身上打成2+1。

全場比賽，格林依然是攻守兼備，他13投7中，三分球8投5中，得到21分，外加7個籃板、6次助攻、4次搶斷和1次蓋帽。

值得一提的是，格林在今年季後賽中已經投進了18個三分球，超過了火箭隊的埃里克-戈登（17個）和勇士隊的湯神（14個）這兩位過去兩年的全明星三分球大賽冠軍。

如果連格林都能保持如此強勁的三分火力，那麼勇士隊的進攻會變得更加恐怖。

（羅森）