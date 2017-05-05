5月4日，2017浪琴錶國際馬聯（FEI）場地障礙世界杯-中國聯賽第二站在北京朝陽公園繼續上演精彩。經過第一站收官之後的一天修整時間，騎手們整裝再出發，啟程第二站賽事。冠名合作夥伴與官方計時浪琴錶繼續攜手馬術世界杯再寫傳奇，讓觀眾在駿馬騰躍之間，觀賞人馬合一流淌的旋律，感知速度與時間的精彩魅力，體味精準與優雅的極致之美。

100—110cm記分賽：誰能征服魔鬼障礙？

記分賽考驗的是騎手在障礙銜接中的處理能力以及在比賽當中騎手面對選擇時的果斷與勇氣。

儘管上午天公不作美，騎手還是在黃沙漫天的條件下儘力發揮良好的競技狀態，紛紛向高難度的魔鬼障礙發起衝擊，其中共有九位騎手以滿分完成比賽。

第二位出場的來自克萊務的騎手王漠馳和愛駒xiaobai，一路穩紮穩打，順利拿下本場首個滿分，為接下來出場的騎手打開了勝門。很快，同樣來自於克萊務的資深騎手敖日格勒在比賽過程中開啟極速前進模式，以障礙得分滿分和65.44秒的行進時間暫列第一。但敖日格勒創造的滿分最快紀錄很快被西藏隊騎手趙中和打破，趙中和策騎馬匹CAMELOT V在多個障礙銜接處使用小迴轉技術，輕鬆跨越魔鬼障礙，以0.01秒的優勢力壓敖日格勒。

緊接著出場的來自中聯騎士聯盟的15歲小騎手宮婧溪與其愛馬BASHIRA在面對最後一道魔鬼障礙時毫不畏懼，以破竹之勢躋身滿分行列。

下半場騎手的表現略顯慘淡，相繼出現掉桿的失誤，直到銀河馬匯的周李強出場扭轉局面，后發制人，憑藉與愛駒cognac的默契配合順利拿下20分的魔鬼障礙，並突破60秒大關，以 56秒72的巨大優勢強勢登頂，拔得頭籌。宮婧溪、趙中和分別拿下亞、季軍。

120—130cm速度與技巧賽：愛拼才會贏

速度與技巧賽與爭時賽不同的是，將障礙罰分轉化為秒數，打落一桿加罰四秒，總時間最短者勝。本次比賽共設置12道障礙，需要完成14次跨越。

最先出場的兩位騎手開局不利，同樣都在第一道障礙折戟。隨後出場的中國香港名將鄭文傑在第五道障礙處面臨兩個選擇，一是角度較直、但需繞距離的障礙，另一個是距離短、但落桿風險較大的障礙。鄭文傑果斷選擇後者，但可惜馬匹後腿打桿，最終獲得4個障礙罰秒。第六個出場的沃帕·夏克加跳躍障礙輕鬆流暢，人馬配合默契，本有機會成為第一個衝擊零罰秒的騎手，但是在衝過最後一道障礙時，馬匹后蹄未收緊，沒能將極佳的狀態發揮到最後。

剛剛參加過5星級場地障礙賽的額爾登吉日嘎拉是近幾年狀態不錯的騎手，求戰心切，銳不可當。雖然打落一桿，但勝在速度極快，是本場第一個行進時間進入80秒的選手，對後面造成不小的壓力。

廣東隊騎手梁銳基作為上屆全運會兩塊金牌得主，在本次比賽中盡顯大將之風，多次選擇斜跳的方式跨越障礙以節省時間，他憑藉著遊刃有餘的控馬能力和敏捷的反應能力成為了本場第一個零罰秒騎手，梁銳基在比賽結束后拍撫愛馬傑克，展現這對人馬組合的高度和諧。

同樣效力於廣東隊的騎手喬倫巴特在前段賽程發揮出色，如能順利完成比賽則將創造本場最快戰績，可惜最後一道關卡掉桿，4秒的障礙罰秒沒能幫他完成對梁銳基的超越，引得觀眾席上一陣惋惜。最終，梁銳基、額爾登吉日嘎拉與喬倫巴特分列冠亞季軍。

經過了激烈角逐，今日選手們迎來了競爭氣息更為濃烈的世界杯熱身賽，不少騎手在昨日全部比賽結束后返回比賽場地繼續投入訓練，為即將到來的第二站賽事的重頭戲摩拳擦掌。未來三天，將接連進行世界杯熱身賽、資格賽和決賽，想知道中外精英騎手將發生怎樣的精彩碰撞？就來朝陽公園赴一場優雅之約吧！