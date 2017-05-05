日期:5月5日，西部半決賽第2場，勇士在主場以115-104戰勝爵士。勇士全明星小前鋒凱文-杜蘭特表現全面，他出場36分鐘，13投6中，罰球15中13，得到25分、11個籃板和7次助攻。

本場比賽開始后，勇士曾一度打得很順，第一節就領先爵士多達18分。在這種情況下，杜蘭特在上半場基本上沒怎麼發力進攻，他6投3中，3罰2中，只得到8分。但是，作為勇士隊的進攻組織者之一，杜蘭特在上半場一共送出了6次助攻。

其實從第二節開始，爵士就展開了猛烈的反撲。特別是到了第三節，爵士一度將落後分差縮小到個位數。

此時，勇士隊如夢初醒，第三節還剩不到8分鐘，勇士后場搶斷並迅速發動快攻，伊戈達拉在籃下得球之後妙傳跟進的杜蘭特，杜蘭特拿球以後二話不說，直接高高躍起，並隔著爵士高塔戈伯特完成一個單手暴扣。杜蘭特的這記重扣徹底點燃了甲骨文球館以及勇士隊的激情。

下半場，杜蘭特在進攻端的侵略性明顯加強，這點從他的罰球數就能看出來。上半場，杜蘭特3罰2中，下半場則是12罰11中。

今天，杜蘭特在上下半場的進攻角色切換做的非常不錯，當勇士隊需要他來接管進攻的時候，他會毫不猶豫地站出來。

全場，杜蘭特得到25分、11個籃板和7次助攻，表現非常全面，並得到了他在今年季後賽中的第2個兩雙。

（羅森）