英超聯賽 西漢姆聯 VS 托特納姆熱刺 [足彩 17066 期 第 1 場] [競彩 20170505 期 第 027 場]

英超聯賽第36輪5月6日3點整。西漢姆聯主場迎戰托特納姆熱刺， 兩隊近10場比賽主隊4勝1平5負，其中主場2勝0平2負平分秋色！西漢姆聯隊近期遭遇三連平，在已經拿到39分領先降級區7分的情況下，保級已經基本無憂，如果說還有什麼追求的話，那就是爭取排名盡量靠前，畢竟排在第9的南安普敦也僅僅比他們多2分。本場比賽奧邦納、奧比昂和安東尼奧繼續缺陣，此外卡羅爾、薩科、馬蘇亞庫出戰成疑，球隊在攻守兩端都有一定的影響。球隊主帥比利奇在本賽季結束后與球隊的合同只剩下一年，由於本賽季出現了帕耶事件，戰績也一落千丈，俱樂部高層將在賽季結束后決定克羅埃西亞人的命運，如果他被解僱，那麼貝尼特斯、約卡諾維奇和曼奇尼等人都有可能入主倫敦碗。

熱刺隊上輪比賽拿下北倫敦德比，豪取聯賽九連勝，此戰意義深遠，球隊繼續保二爭一，而且聯賽亞軍基本上已經板上釘釘，而且他們22年來首次在賽季末的積分超過阿森納隊，而槍手爭四的希望越來越渺茫。由於本場比賽是本輪最早開始的比賽，如果熱刺可以再拿下一場倫敦德比，那麼就將繼續給藍軍製造壓力。本場比賽球隊有拉梅拉、溫克斯、威克斯和羅斯無法出戰，影響不大，羅斯的位置一直都是由戴維斯頂替，而原本球隊的主力右後衛沃克如今已經失去了波切蒂諾的信任，賽季結束后很可能離隊，而頂替他的特里皮爾的表現也並不差。

Spdex超級指數必髮指數提示29-22-49早盤客勝標略佔優勢。盤成交量238萬多臨場可能突破1000萬。Spdex超級指數提示客勝早盤出現大單買入后必發價位下降至1.42。後市注意出現大的賣單后必發價位走勢。冷熱指數和凱利方差勝平負都沒有拉開。結合Spdex超級指數獨家Q系統和早盤Spdex超級指數數據來看客勝問題不大。客隊有可能一球小勝。

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全場進球數：2球 4球 1球

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西班牙甲級聯賽 塞維利亞 VS 皇家社會 [足彩 17066 期 第 6 場] [競彩 20170505 期 第 028 場]

西班牙甲級聯賽第36輪5月6日3點。塞維利亞主場迎戰皇家社會，兩隊近10場比賽主隊3勝1平6負，其中主場2勝0平2負略處下風。上輪客場被馬拉加拉下馬讓塞維利亞超越馬競的夢想幾乎破滅，本輪主場將是他們的最後機會，贏球則繼續保有懸念，否則他們最好也只能拿到第四名的位置。主場作戰是塞維的優勢，只不過這一次他們面對的對手是同樣為歐戰而努力的皇社。人員方面，薩姆保利需解決後防不整的難題，同時本場伊博拉將回歸先發，鋒線球員比托羅也很可能在傷愈后重返主力陣容。 聯賽進入衝刺階段，包括比利亞雷亞爾、畢巴和皇社在內的三支球隊都上緊了發條，三支球隊較著勁兒的爭取兩個穩進歐戰的名額。相比而言皇社的處境最為不利，他們目前落後潛水艇和畢巴兩個直接競爭對手，而本場球隊又將迎來同塞維的惡戰，這是對他們的最大考驗。上輪贏球功臣胡安米和卡納雷斯本場都將進入首發，而伊亞拉門迪的中場組織效果如何被媒體看作是皇社本場能否有所突破的關鍵。

Spdex超級指數必髮指數提示39-42-20早盤反倒是平局領先。標盤成交量31萬多臨場可能突破200萬。Spdex超級指數提示早盤主勝先是無量下降后，出現大的買賣單對沖使得必發價位下降至1.76。冷熱指數平局和客勝沒有拉開。凱利方差略微形成梯形態勢，後市觀察是否形成明顯。結合Spdex超級指數獨家Q系統和早盤Spdex超級指數數據來看主不敗

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全場進球數：3 球 2球 1球

作者：二胖

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