[Wellbet]05日競彩足球相同賠率：熱刺不容有失北京新浪網 (2017-05-05 13:29)
摘要：賠率公司的賠率組合併非無窮無盡的，特定區間內，相同的賠率結構會重復出現，這些不同結構的賠率組合各自發揮著什麼效果，縱觀相同賠率的歷史表現，往往可以找到一些突破口。
西漢姆聯vs托特納姆熱刺
比賽時間：05月06日 03：00
英超35輪戰罷，西漢姆聯積39分排在積分榜第15位，聯賽還剩3輪的情況下高出降級區7分，保級形勢非常樂觀。熱刺上一輪在和阿森納的北倫敦德比中，2比0擊敗對手，繼續在積分榜上緊咬切爾西。
本場賠率是7.80 5.10 1.39，歷史同賠當中，主勝概率為12%，平局概率為20%，客勝概率為68%，賠率顯示客隊佔據著壓倒性的優勢。兩隊近10次交鋒中，熱刺5勝1平4負，並沒有太大優勢可言，近5場交鋒3勝1平1負，佔據心理優勢。
西漢姆上一輪作客斯托克城，收穫了0比0的悶平，球隊近4輪1勝3平保持不敗有所起色，近4場3輪零封對手。熱刺豪取聯賽9連勝，整體狀態甚至強過領頭羊切爾西，進攻端場場進球，34輪僅丟22球說明了防線狀態出色。本場比賽澳門給出客讓一球球半中水，是近些年來客場面對西漢姆的最深盤，歐賠受注后一致下調負賠，本場比賽熱刺贏球可做膽，穿盤可期。
本文由[吉祥坊]獨家提供
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LIFE 洗髮精．歐森 洗髮精．花王 洗髮精．DeMi 洗髮精．保濕洗髮精．costco 洗髮精．精油洗髮精．amma 洗髮精．REDKEN 洗髮精．台塑生醫 洗髮精．1000ml 洗髮精．ELASTINE 香水 洗髮精．洗髮精 去屑．優格洗髮精．ABBA 洗髮精．AUSSIE 洗髮精．玫瑰洗髮精．肯葳 洗髮精．Kappa 洗髮精．洗髮精組．幼兒 洗髮精．洗髮精 566．Choice 洗髮精．萌髮 566 洗髮精．Logona 洗髮精．NEXXUS 洗髮精．鎖色洗髮精．洗髮精 400ml．舒敏洗髮精．黑雲洗髮精
14次出手39+6!詹皇摁不住 東決宿敵被揍成萌龍【北京新浪網】
王占海正式向徐曉冬下應戰書【北京新浪網】
上班族攬大樂透6469萬 購彩10年獎票堆成山-票【北京新浪網】
紙上談兵|鎖死火箭的秘訣! 1人或改寫兩隊命運【北京新浪網】
徐曉冬宣布接受各派挑戰：不怕輸 因為我在打假【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》