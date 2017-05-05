摘要：賠率公司的賠率組合併非無窮無盡的，特定區間內，相同的賠率結構會重復出現，這些不同結構的賠率組合各自發揮著什麼效果，縱觀相同賠率的歷史表現，往往可以找到一些突破口。

西漢姆聯vs托特納姆熱刺

比賽時間：05月06日 03：00

英超35輪戰罷，西漢姆聯積39分排在積分榜第15位，聯賽還剩3輪的情況下高出降級區7分，保級形勢非常樂觀。熱刺上一輪在和阿森納的北倫敦德比中，2比0擊敗對手，繼續在積分榜上緊咬切爾西。

本場賠率是7.80 5.10 1.39，歷史同賠當中，主勝概率為12%，平局概率為20%，客勝概率為68%，賠率顯示客隊佔據著壓倒性的優勢。兩隊近10次交鋒中，熱刺5勝1平4負，並沒有太大優勢可言，近5場交鋒3勝1平1負，佔據心理優勢。

西漢姆上一輪作客斯托克城，收穫了0比0的悶平，球隊近4輪1勝3平保持不敗有所起色，近4場3輪零封對手。熱刺豪取聯賽9連勝，整體狀態甚至強過領頭羊切爾西，進攻端場場進球，34輪僅丟22球說明了防線狀態出色。本場比賽澳門給出客讓一球球半中水，是近些年來客場面對西漢姆的最深盤，歐賠受注后一致下調負賠，本場比賽熱刺贏球可做膽，穿盤可期。

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