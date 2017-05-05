日期:5月5日，季後賽繼續進行，波士頓凱爾特人客場挑戰華盛頓奇才，雖然發揮不佳輸掉了比賽，綠軍核心以賽亞-托馬斯還是憑藉著暖心的一幕成為了「英雄」。

上一場打出史詩級表現統治比賽的小托馬斯本場發揮不佳，全場僅8中3得到13分，球隊也在客場27分負於對手。

比賽結束之後，小托馬斯低著頭鬱悶的往更衣室走去。回去的通道旁，一個他的小球迷在焦急的等待著他。當小托馬斯走到小球迷近前時，小球迷激動的吼叫不停，還想「搶下」他的頭帶留作紀念。小托馬斯也沒有生氣，直接摘下頭帶送給了這個小球迷。

小托馬斯可能只是下意識的動作，一個帶著汗水的頭帶也並不值多少錢，但他一定成為了這個小球迷的英雄。歷史往往在不經意間改變，或許這個無意之舉會激勵另一個傳奇的誕生，成就多年後的一段佳話，誰知道呢。

（雲彥）