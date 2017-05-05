日期:5月5日消息，近幾日，歐洲田協提出全面廢止2005年之前創造並保持至今的世界紀錄的「革命性計劃」，國際田聯理事會將在八月份開會商討具體細節。從目前的高層表態來看，通過的幾率不小。對此國際田聯進一步表態，稱廢除世界紀錄並不是膽小懦弱的表現。

國際田聯CEO奧利弗-格斯是在回應英國馬拉松傳奇女將保拉-拉德克利夫的不滿時提到的，拉德克利夫是女子馬拉松的世界紀錄保持者，她在2003年跑出了2小時15分25秒的成績，而一旦國際田聯同意廢除世界紀錄，那麼她的世界紀錄保持者地位也將不保。

奧利弗-格斯表示：「我們對其中的一些紀錄有所懷疑，這本身就是這項運動的悲哀，現在我們有機會重置，但這也是一個艱難的決定，我認為把我們的新提案說成是膽小懦弱的行為這有些言重了。」但拉德克利夫在1號發出的聲明裡表示這個新提案不僅是「膽小懦弱的」更是「有損於我的名譽和尊嚴」。

奧利弗-格斯目前正身處多哈，這裏將進行國際田聯新賽季的首戰，對於新紀錄的提案，運動員們的反應也褒貶不一，牙買加短跑女將伊萊恩-湯普森就建議具體問題具體分析，不要一棒子都打死。在2016年裡約奧運會，她奪得了100米和200米兩枚金牌，成為格里菲斯-喬伊納之後又一個在同一屆奧運會包攬100米與200米冠軍的女運動員，而這兩項世界紀錄正是由格里菲斯-喬伊納創造的。

「這些紀錄甚至在我出生之前就存在了，我的看法是如果確定是因服用興奮劑而創造出的世界紀錄那麼就可以廢除，但如果是公平公正而創造的，就可以保留。」湯普森表示，湯普森的百米最快為10秒70，而喬伊納是10秒49，湯普森的200米最快是21秒66，落後於喬伊納的21秒34的世界紀錄。

湯普森的同胞鮑威爾是2005到2008年間百米世界紀錄保持者，他對這項提議表示支持：「我希望我不會因此而陷入麻煩，但是我想說他們（國際田聯）應該這樣做，我表示支持。」

2003年世錦賽百米冠軍科林斯就不太讚同，他表示：「這些已經成為歷史了，如果要改變它們，就意味著要推翻很多歷史，我想這是很麻煩的一件事，我不會過多的關注。」

國際田聯理事會將在八月份開會商討具體細節。

（rod）